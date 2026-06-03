Ces marques n’ont rien à voir avec l’automobile et surfent quand même sur le badbuzz de la Ferrari Luce

Le monde sans merci des mèmes et des détournements sur Internet ne laisse passer aucune opportunité de provoquer un effet viral pour se faire voir. La preuve avec ces marques agissant dans des secteurs externes à l’automobile qui surfent sur la vague des réactions humoristiques suite à la présentation de la Ferrari Luce.

Parmi ces enseignes se trouve l’inattendue chaîne de hard discount Lidl. L’image partagée sur le réseau social Facebook via son compte officiel allemand montre l’électrique italienne aux côtés d’un chariot de supermarché. Des légendes « Ein Wagen » et « Ein schöner Wagen » accompagnent l’ensemble afin de jouer sur le double sens du mot « Wagen » définissant outre-Rhin une voiture ou un chariot. Traduction : « une voiture » et « un beau chariot ». La phrase « Et ça ne coûte pas un demi-million d’euros » en description termine d’enfoncer le clou.

Des Suisses pas si neutres

Détail amusant : même une marque suisse se joint à la manœuvre. Le chocolatier spécialiste des barres en forme de triangle Toblerone publie un photomontage avec une friandise arrondie. Une idée partagée avec KitKat qui présente ses barres revues avec un emballage bleu et des formes plus douces.