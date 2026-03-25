Lamborghini attendra sans doute de voir si Ferrari se rate avec sa voiture électrique

Si le contexte économique et politique n’avait pas changé depuis 2023, Lamborghini serait actuellement en train de démarrer les essais de prototypes de son tout premier modèle électrique. Le constructeur italien avait dévoilé le concept-car Lanzador à l’été 2023, annonçant à l’époque l’arrivée d’un quatrième modèle dans sa gamme pour 2028 et le seul à se passer d’un moteur thermique.

Mais depuis, Lamborghini a reculé à plusieurs reprises sur le sujet. Il y a quelques jours, la marque a finalement pris la décision de changer sa stratégie : le Lanzador, une future GT 2 + 2, sera équipé d’une motorisation hybride rechargeable comme le SUV Urus.

Le projet d’une Lamborghini électrique n’est pas totalement mort

Mais comme il le précise aux journalistes anglais d’Autocar, le directeur de Lamborghini Stephan Winkelmann ne renonce pas totalement aux projets de voitures électriques. Il pense juste, contrairement à Ferrari, qu’il est trop tôt pour lancer sur le marché un modèle de ce genre.

« Mes précédentes déclarations sur le sujet ont été un peu sorties de leur contexte. On ne veut pas tourner le dos à l’électrique mais on vise désormais plutôt une date après 2030. On suit en permanence le niveau d’acceptance de nos clients sur ce sujet. Pour l’instant, on constate qu’ils ont plutôt tendance à rejeter de plus en plus cette technologie », ajoute-t-il.

Ferrari sera seul

Ferrari, de son côté, lancera en mai prochain sa toute première voiture électrique la Luce. C’est un gros saut vers l’inconnu pour le constructeur au cheval cabré dont la clientèle reste elle aussi attachée à ses puissants et bruyants moteurs thermiques. Gageons que si Ferrari parvient à convaincre les clients et à bien vendre sa Luce, la validation d’une Lamborghini électrique suivra vite.