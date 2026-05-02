Voici ce qu’il se passe lorsque Lamborghini met 3 ans à restaurer une Miura

À l’occasion d’un événement réservé aux voitures anciennes et de collection les plus prestigieuses en Italie, Lamborghini est venu rappeler qu’il maîtrise encore l’art de la beauté absolue. Lors du Concorso Roma organisé du 16 au 19 avril, la marque a dévoilé une Lamborghini Miura SV spectaculaire restaurée avec une précision presque effrayante.

Ce coupé de 1972 célèbre dans la manœuvre les 60 ans du modèle. Passée entre les mains du département Polo Storico pendant trois ans -rien que ça-, l’auto a été ramenée à son état de sortie d’usine en s’appuyant sur des archives d’une précision chirurgicale. Chaque détail, des prises d’air aux jantes à écrou central a été disséqué puis corrigé pour coller à l’époque. L’habitacle n’a pas été oublié. Climatisation remise en service, commandes ajustées, teintes d’origine retrouvées grâce à des références historiques : le brun « Luci del Bosco » et l’intérieur « Senat » signent un retour fidèle sans fantaisie moderne.

Une autre Miura très spéciale visible lors du show

Autour de cette pièce maîtresse, d’autres anciennes de la firme de Sant’Agata Bolognese étaient exposées dont une Lamborghini Miura P400 liée au film The Italian Job. Une auto récompensée sur place pour son pedigree cinématographique.