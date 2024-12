Liberty Walk choque encore avec sa Lamborghini Miura tunée

Dans l’univers de la préparation automobile, le nom de Liberty Walk est désormais connu de tous. Installée au Japon, cette enseigne s’est fait connaître avec ses travaux sur des McLaren, Lamborghini et autres Ferrari avec des kits carrosseries larges et une allure très « stance » qui ont beaucoup plu.

Mais depuis quelque temps, Liberty Walk fait aussi parler de lui pour ses préparations jugées « interdites » par la communauté des puristes de l’automobile : le tuner s’amuse désormais à transfigurer de véritables icônes de l’automobile d’exception, de la Ferrari F40 jusqu’à la Lamborghini Countach.

Cette fois, c’est au tour de la Lamborghini Miura

La nouvelle cible de Liberty Walk ? La Lamborghini Miura, cette sportive italienne qui a quasiment inventé le genre des supercars à elle toute seule lorsqu’elle a été lancée sur le marché en 1966.

Le préparateur présentera au prochain Tokyo Auto Salon 2025 un exemplaire totalement revu de la très belle Italienne, avec une caisse totalement rabaissée et élargie, un kit carrosserie digne du championnat Super GT et des roues de voiture de course. Sachant que le moindre exemplaire du modèle coûte désormais plus d’un million d’euros sur le marché de la collection, c’est une nouvelle fois un travail très audacieux.