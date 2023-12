Liberty Walk fait partie de ces préparateurs admirés par une partie des fans d’automobiles et totalement haï par la tranche la plus puriste de ces amateurs. Devenue une véritable institution japonaise du tuning sur les sportives les plus réputées du marché, il ne s’interdit rien. Non seulement il transforme régulièrement les modèles de la gamme de chez Ferrari, McLaren ou Porsche, mais il pervertit aussi les machines les plus légendaires de ces marques de grand prestige. La Ferrari F40, par exemple, a été élargie et modifiée comme s’il ne s’agissait pas d’un des modèles de collection les plus cotés du monde.

Liberty Walk va choquer les fans de la Lamborghini Countach

Cette fois, Liberty Walk s’attaque à un autre mythe italien. La Lamborghini Countach, avec un travail qui sera officiellement dévoilé dans le cadre du prochain Tokyo Auto Salon réservé aux préparations en tous genres. Les Japonais sont visiblement partis d’un modèle de la série « 25ème Anniversaire » si on se réfère au style des prises d’air derrière les portières (mais il s’agit peut-être d’un détail modifié aussi). L’Italienne se retrouve collée au sol avec un bouclier avant rappelant celui des Diablo GT, des flaps aérodynamiques et des ailes élargies dans la plus pure tradition Liberty Walk. La voiture gagne aussi un aileron arrière fixe et allie des éléments modernes avec la carrosserie de la voiture de posters des années 80.

Un échappement probablement très libéré

Liberty Walk ne donne aucun détail sur la partie mécanique pour l’instant mais on imagine que le V12 profitera d’un échappement libéré au maximum pour chanter au mieux. Le Tokyo Auto Salon 2024 ouvrira ses portes du 12 au 14 janvier prochain donc on découvrira vite l’auto dans le détail.