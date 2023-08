Lamborghini Lanzador : un SUV coupé électrique de 1 360 ch pour 2028

Vous rêviez d’une ré-interprétation moderne de l’Espada ? Raté. Comme nous avions déjà pu le constater dans les images en fuite d’il y a quelques heures, le concept-car préfigurant le futur quatrième modèle de la gamme Lamborghini prend les traits d’un SUV Coupé. Le constructeur italien ne prend donc pas trop de risques et se contente de suivre la tendance qui pousse au développement toujours plus important de ces modèles hauts sur pattes. Dévoilé à Pebble Beach dans le cadre de l’un des évènements automobiles les plus sélects de l’année, ce Lanzador est important puisqu’il préfigure l’arrivée de la toute première automobile électrique de Lamborghini.

La marque de Sant’Agata ne livre que peu de détails techniques à propos du Lanzador, mais il s’équipe bien d’un groupe motopropulseur entièrement électrique composé de deux générateurs électriques (installés sur chacun des trains). Il pourra développer « plus d’un mégawatt en pointe », c’est-à-dire plus de 1 359 chevaux ce qui promet des accélérations copieuses. Lamborghini annonce aussi une « grande autonomie » mais ne dit rien de la capacité de la batterie.

On sait juste que le train arrière bénéficiera d’un système de « e-torque vectoring » pour améliorer l’efficacité dynamique, en plus d’être directeur. La voiture comptera par ailleurs sur un amortissement pneumatique, une gestion centralisée de l’électronique ultra-performante, une transmission intégrale pouvant répartir finement le couple disponible ou encore un aérodynamisme actif (reprenant le principe du « ALA » vu sur les Huracan Performante et Aventador SVJ).

Pas avant 2028

Garni de jolis cuirs mais confectionné avec l’aides de techniques « respectueuses de l’environnement » et de matériaux recyclés, le Lanzador n’arrivera pas en série dans la gamme de Lamborghini avant l’année 2028 c’est-à-dire dans plus de quatre ans. D’ici là, sa fiche technique pourrait un peu changer car la technologie électrique risque d’évoluer de manière sensible entre temps. Certes, le développement technique d’une nouvelle voiture se joue toujours très en amont de toute façon.