La Lamborghini Lanzador foudroyée par une fuite

Impossible de le confondre avec une autre marque. La face avant est très proche de celle d’un Urus, tout comme la découpe des ailes, et les lignes acérées sont caractéristiques de Lamborghini. Son nom ? Lanzador, que l’on pourrait traduire par « lanceur », de disque ou de poids ? Peu importe, la sensation de force et de puissance que dégage ce SUV est bien présente.

Il ne s’agit pour le moment que d’un concept, mais il semble très proche de la série. Pour ainsi dire, il ne lui manque que des rétroviseurs pour prendre sa place dans un show-room de la marque, à moins qu’il ne soit équipé de caméras.

Cette Lamborghini reprend la philosophie d’une certaine Méga Track apparue en 1992. Il s’agissait alors d’un coupé haut sur pattes, capable de passer partout à des vitesses impressionnantes grâce à son V12 de 395 ch d’origine Mercedes. Seulement, cette époque est révolue puisque le Lanzador ne brûle pas une goutte d’essence. L’information n’est pas officielle, mais le bouclier avant dépourvu, ou presque, d’entrée d’air et l’absence d’échappement ne laisse que peu de doute.

Seulement, les données techniques restent encore un mystère. Cependant, la puissance du ou des moteurs électriques ainsi que la capacité de la batterie devraient être à la hauteur de ce que l’on attend d’une Lamborghini.

Une navette spatiale ?

Quant à l’intérieur, il ne fait vraiment pas dans la dentelle, et tant mieux ! On ne connaît pour le moment que la planche de bord, au style très Lamborghini encore une fois. L’évocation du domaine de l’aviation semble poussée encore plus loin, avec notamment cette fine console centrale flottante. La commande, en partie rotative, semble sortir tout droit d’une navette spatiale.

Plus classique, on retrouve deux écrans numériques, dont celui du passager semble être de grande taille. Celui du conducteur affiche une graduation de 0 à 100, ce qui laisse penser à l’échelle de puissance développée par les moteurs électriques.

Après la Revuelto, première hybride de la firme, ce Lanzador marque encore une étape dans la mutation vers l’électrique. Il est encore trop tôt pour évoquer une date de sortie, mais sans nul doute, le modèle de série sera très proche de ce que nous avons sous les yeux.