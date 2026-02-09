Il faudra attendre quelques mois de plus pour découvrir le design extérieur de la toute première voiture électrique de Ferrari. Mais le constructeur italien dévoile ce jour deux éléments importants au sujet de cette auto : son nom, « Luce » qui veut dire « lumière » en Italien, ainsi que le design de son intérieur.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Ferrari a fait tout son possible pour concevoir un habitacle en rupture totale avec ses codes stylistiques. Pour cela, le constructeur italien a collaboré avec les deux associés du bureau de design LoveFrom, Jony Ive et Marc Newson On leur doit le design de la plupart des produits qui existent toujours actuellement dans le catalogue du géant américain de l’électronique Apple, du iPhone jusqu’au MacBook Air en passant par l’iPad et même l’Apple Watch. Oui, comme le relevait Pierre-Olivier Marie en découvrant ces premières images, on observe d’une certaine manière enfin une voiture comportant du design « Apple » alors que le projet de « l’Apple Car » a finalement été définitivement abandonné il y a de longues années !

Attention les yeux

Clairement, tout cela va choquer les habitués de Ferrari. La marque au cheval cabré dévoile en effet une planche de bord à la fois minimaliste, rétro et très loin de l’ergonomie habituelle de ses modèles. Vous ne rêvez pas, le petit volant ultraléger évoque bien le style des Ferrari des années 70 avec ses trois branches (discrètement accompagnés de plusieurs boutons permettant de choisir les modes de conduite et les réglages de l’amortissement).

Le combiné d’instrumentation, lui, arbore trois faux cadrans analogiques. A sa droite, on trouve une tablette tactile centrale de 10 pouces, montée sur un support en aluminium, capable de pivoter vers le conducteur. Il reste aussi quelques boutons physiques sur le bas de cette tablette sous la forme d’interrupteurs, des palettes derrière le volant pour régler le niveau de régénération mais aussi au plafonnier avec par exemple une commande du système launch control.

Ferrari précise que les écrans sont en verre et non pas en plastique, avec une finition très haut de gamme comme le détaillent les journalistes du Figaro qui ont pu observer de près les pièces de ce nouvel habitacle lors d’une présentation à San Francisco. A noter que les écrans OLED sont conçus par Samsung.

La familiale électrique la plus chère du marché ?

Le but de Ferrari avec ces éléments de style si déroutant est d’attirer une nouvelle clientèle, plus large que celle des modèles thermiques de la marque. D’après Sylvain Reisser du Figaro, son prix de base pourrait tutoyer les 700 000€ ce qui en ferait la voiture électrique familiale la plus chère du marché, très loin au-dessus de la Rolls-Royce Spectre !

Rappelons que cette auto disposera d’un circuit électrique à 800 volts, d’une batterie énorme de 122 kWh de capacité, de quatre moteurs électriques développant plus de 1000 chevaux en puissance totale et avouera 2,3 tonnes sur la balance. Ferrari communique sur un 0 à 100 km/h abattu en 2,5 secondes et une vitesse maximale de 310 km/h. Rendez-vous dans quelques semaines pour en savoir plus et on vous laisse nous dire ce que vous pensez de ce drôle d’intérieur en commentaire.