Le prix de la Ferrari 288 GTO a fait halluciner tout le monde à Rétromobile 2026

Il y avait de sacrées belles références à la vente aux enchères de Gooding & Christie’s au salon Rétromobile 2026. La sublime Talbot-Lago « Goutte d’eau », notamment, mais aussi une Ferrari 250 GT California et d’autres pièces d’exception des années 60.

Mais la voiture qui s’est vendue le plus cher est beaucoup plus récente : c’est la 288 GTO de 1984 également proposée à la vente dans le cadre de la session de vendredi. Il s’agit bien d’une sportive légendaire dans l’histoire de la marque italienne, celle qui a lancé la dynastie des supercars juste avant la F40 puis la F50, l’Enzo, la LaFerrari et la F80. Une auto dont la valeur sur le marché de la collection dépassait déjà le million d’euros ces dernières années.

Plus de neuf millions !

Mais entre « plus d’un million d’euros » et « plus de neuf millions d’euros », il y a quand même un sacré palier. Compte tenu du kilométrage très faible affiché sur cet exemplaire (1500 seulement), Gooding & Christie’s l’estimait entre six et sept millions d’euros.

Elle a finalement atteint 9 117 500€ frais compris ! Oui, elle est partie 2,5 millions au-dessus de la Talbot-Lago Goutte d’eau. Et il y a vraiment une vraie tendance sur les supercars modernes puisque rien que sur cette vente, les deux FXX ont atteint des prix très élevés aussi (respectivement à plus de six et quatre millions d’euros). Au contraire des machines des années 30, 50 ou 60 qui ont rarement atteint la fourchette basse des estimations.