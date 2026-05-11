Même les voitures électriques s’écharpent à coups de chrono sur le Nürburgring. Souvenez-vous, l’an passé, du record de la Xiaomi SU7 Ultra, plutôt fière de battre la Porsche Taycan Turbo GT dans la catégorie des berlines zéro émission avec un tour avalé en 7 minutes 5 secondes. Pourtant, l’Allemande était loin de se traîner, surtout une fois équipée du pack Weissach.

Mais la Teutonne va encore plus vite avec ce nouveau kit Manthey qui lui permet non seulement de pulvériser son record sur le Nürburgring de 12 secondes, mais aussi celui de la Chinoise, bouclant ainsi les 20,8 km de l’Enfer Vert en 6 minutes 55 secondes et 533 millièmes. De quoi passer également devant des supercars thermiques de renom. Au volant, le pilote maison Lars Kern indique avoir gagné jusqu’à 14 km/h dans certains secteurs critiques…

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Le travail du préparateur concerne déjà l’aérodynamique. Grâce à un nouvel aileron arrière proéminent, à des diffuseurs revus et des flasques en carbone sur les roues arrière, l’appui aurait triplé, passant de 95 à 310 kg à 200 km/h, et atteignant 740 kg à la vitesse maxi de 310 km/h !

Mais pour la première fois, le kit Manthey intègre également des modifications du groupe motopropulseur : des optimisations de la batterie haute tension, du calculateur et des onduleurs augmentent l’intensité du courant de 1 100 à 1 300 ampères. La puissance progresse ainsi de 20 kW pour atteindre 600 kW, tandis que le couple maximal, avec le Launch Control, passe à 1 270 Nm (soit 30 Nm de plus). Si le conducteur active le mode Attack, un surcroît de puissance pouvant atteindre 130 kW est disponible épisodiquement. La puissance maximale au démarrage passe ainsi de 700 kW à 730 kW, soit près de 1 000 ch, pendant 10 secondes.

Un pack hautes performances accessible aux particuliers !

Un record qui devrait porter ses fruits, commercialement parlant, puisque ce kit Manthey sera accessible dès le mois de juin aux particuliers, y compris les possesseurs de Taycan Turbo GT pack Weissach déjà sur le marché. Pêle-mêle, il comprend le pack aéro complet en carbone apparent, des jantes forgées de 21 pouces (plus légères que celles d’origine malgré des dimensions en hausse), des disques de freins de 440 mm devant et 410 mm derrière mordus par des plaquettes hautes performances, des pneus Pirelli Trofeo RS, ainsi qu’une recalibration de la suspension Porsche Active Ride, de la direction intégrale et de la transmission.

Mais attention, avec l’ajout du kit Manthey à une voiture qui frôle déjà les 250 000 €, la facture totale risque de donner des vertiges, même aux clients les plus fortunés de la marque. Reste une question : qui pourra aller chercher ce chrono ?