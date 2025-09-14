Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Porsche Taycan

Porsche préparerait une version encore plus puissante de sa Porsche Taycan Turbo GT !

Paul Pellerin

SCOOP – Un prochain record sur le Nürburgring pour une Porsche Taycan, c’est ce que nos chasseurs de scoop pensent en ayant vu des Porsche Taycan encore plus exclusives que la Turbo GT aux mains expertes de Lars Kern, pilote d’usine Porsche.

Porsche préparerait une version encore plus puissante de sa Porsche Taycan Turbo GT !

Pour nos chasseurs de scoop, Porsche prépare un nouveau record avec une Porsche Taycan bodybuildée. Jusqu’à présent, nos spécialistes de la photo scoop pensaient que la Porsche Taycan Turbo GT dotée d’appendices aérodynamiques imposants, qui circulait sur le Nürburgring était un projet de pack aérodynamique optionnel pour la Taycan Turbo GT, créé par le préparateur Manthey.

Mais selon certaines sources, le préparateur Manthey ne serait en charge que de la partie développement pour Porsche. La marque sportive devrait finalement commercialiser ce modèle dans la gamme Porsche Taycan sous le nom de Porsche Taycan Turbo GT4 RS ! Soit une sorte de grande sœur électrique de la Porsche Cayman GT4 RS.

Alors que l’on pensait que le préparateur Manthey préparait un kit aérodynamique en option pour la Porsche Taycan Turbo GT, il semble que les excroissances aérodynamiques se retrouveront sur la future Porsche Taycan Turbo GT4 RS que Porsche prépare. La voiture ainsi équipée étant un projet Porsche !

Une chasse au record perturbée

Nos chasseurs de scoop sont presque sûrs désormais que cette auto est la future Porsche Taycan Turbo GT4 RS et en veulent pour preuve que le pilote installé dans cette Taycan spéciale n’est autre que le pilote d’usine Porsche, Lars Kern. Celui-ci a essayé cette semaine de battre par deux fois un record sur la Nordschleife (avec deux voitures) sans y parvenir. Alors que les conditions étaient idéales (piste dégagée et sèche, météo correcte…), les deux fois, les choses ont mal tourné et le pilote a été obligé de stopper son effort.

Pour une tentative de record sur la Nordschleife, il faut disposer de conditions idéales et un peu de réussite pour parvenir à un temps canon. Mais la réussite n’était pas au rendez-vous pour Lars Kern et la future Porsche Taycan Turbo GT4 RS.

Pour quand la prochaine tentative ?

La première tentative de record avec le premier exemplaire a été stoppée, car le soubassement de l’auto a été tellement endommagé quelque part sur la Nordschleife que le diffuseur arrière a été arraché. On peut voir sur les photos la voiture blessée qui quitte le circuit afin d’aller se faire réparer. La seconde tentative réalisée avec une voiture à la robe violette n’a pas été, non plus, couronnée de succès. En effet, si le tour était plus rapide que lors de la première tentative, l'équilibre de la voiture n'était pas optimal. Nos chasseurs de scoop s’attendent à ce que Porsche retente une tentative dans les prochains jours si les conditions climatiques le permettent.

Retour au garage pour la voiture blessée qui a participé à la première tentative. On voit clairement sur cette photo que le diffuseur arrière a été touché, et que du ruban adhésif le retient de tomber. Les tentatives de record sur la Nordschleife ne sont pas sans risques.

Quelle est la puissance de la bête ?

On voit sur les photos le soin apporté par Porsche et Manthey pour doter cette auto d’appendices aérodynamiques performants. Un grand aileron arrière qui fait toute la largeur de la voiture, des ouïes de débourrage au-dessus des ailes avant, un diffuseur arrière imposant qui est retenu par de l’adhésif sur la première voiture qui a subi quelques dommages lors de la tentative de record. Si tout cela se voit, on ne connaît pas en revanche la puissance de cette auto, la Porsche GT disposant de 789 ch et jusqu’à 1 034 ch avec overboost et launch control, on peut imaginer que cette Taycan Turbo GT4 RS sera encore plus puissante. Le temps à battre pour une berline de série électrique est depuis cette année détenu par la berline chinoise Xiaomi SU7 Ultra qui développe 1 547 ch (7 min 4 s 957 sur les 20 832 m de la boucle nord). La Porsche Taycan Turbo GT4 RS, aux mains expertes de Lars Kern, arrivera-t-elle à faire mieux ?

