Porsche sera de la partie au Salon de Lyon

Porsche Macan

Le nouveau Macan, dévoilé en 2024, sera exposé en tête de gondole du stand Porsche au Salon de Lyon. Désormais 100% électrique et construit sur la plateforme PPE (Premium Platform Electric) avec architecture 800 V, il embarque une généreuse batterie lithium-ion de 100 kWh (95 kWh utiles), permettant une recharge ultra-rapide de 10 % à 80 % en seulement 21 minutes via une borne DC jusqu’à 270. Deux versions sont proposées : le Macan 4, développant jusqu’à 402 ch et le Macan Turbo culminant à 630 ch. L’autonomie WLTP s’élève à environ 613 km pour le Macan 4 et 591 km pour le Turbo.

Porsche 911 GTS T-Hybrid

L’emblématique a Porsche 911 inaugure pour la première fois dans son histoire une motorisation hybride avec la version GTS T-Hybrid. Cette dernière est équipée d’un flat-six 3,6 L biturbo complété par un moteur électrique intégré à la boîte PDK à 8 rapports, et un turbocompresseur électrique. Ce système T-Hybrid combine environ 541 ch et 610 Nm de couple, soit une augmentation notable par rapport à la version précédente. Les performances sont au rendez-vous : 0 à 100 km/h en environ 3,0 s et une vitesse maximale de 312 km/h. Extérieurement, on note des volets d’air actifs, un design légèrement retouché et un aileron GTS revisité. Malgré la controverse pour les puristes, cette hybridation préserve parfaitement l’âme de la 911 tout en la rendant plus performante et efficiente. Nous avons d’ailleurs pu le constater à l’occasion des premiers essais.

La grande berline sportive sera aussi de la partie avec sa méchante version Turbo S E-Hybride. combinant un V8 biturbo 4,0 l de 591 ch et un moteur électrique de 187 ch), pour une puissance totale de 771 ch et un couple de 1 000 Nm. Elle affiche des performances foudroyantes : 0 à 100 km/h en seulement 2,8 – 3,2 s selon les sources, et une vitesse maximale pouvant atteindre 315 km/h. La batterie lithium-ion de 25,9 kWh permet jusqu’à 84 km d’autonomie en tout électrique. Côté dynamisme, la Turbo S E-Hybrid intègre de série des freins céramique PCCB, suspensions actives Porsche Active Ride, roues arrière directionnelles, PASM, PTV Plus et PTM. Prix de départ autour 240 000 €.

Taycan Turbo S

La berline électrique hautes performances repousse les limites avec cette version Turbo S d’une puissance de 775 ch. Elle accélère de 0 à 100 km/h en seulement 2,3 secondes, offrant des performances dignes d’un super-sportif. Son autonomie atteint jusqu'à 630 km en cycle WLTP, grâce à une batterie de 97 kWh. La recharge rapide est également améliorée, permettant de passer de 10 à 80 % en environ 18 minutes. Prix de départ 212 000 €.