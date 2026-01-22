Comme chaque année, donc, le salon Rétromobile ouvrira ses portes au parc des expositions de Versailles. Mais pour la première fois, l’évènement sera doublé d’une seconde exposition organisée sur le même terrain.

Annoncé l’été dernier, l’Ultimate Supercar Garage se réserve aux supercars modernes, qui pullulaient justement sur les dernières éditions du salon Rétromobile. Même si les marques comme Volkswagen, Citroën, Porsche ou encore Honda exposeront aussi des modèles modernes en plus de leurs autos de collection à Rétromobile, d’autres enseignes plus « prestigieuses » encore se reporteront sur cet Ultimate Supercar Garage pour y dévoiler leurs gammes actuelles.

La Bugatti FKP Hommage en exclusivité mondiale, mais aussi la Praga Bohema

C’est là qu’on pourra admirer la nouvelle Bugatti FKP Hommage, cette Veyron remise au goût du jour qui s’expose pour la toute première fois. Et en plus de Bugatti, les constructeurs annoncés à l’Ultimate Supercar Garage sont nombreux : il y aura Bentley, Alfa Romeo, Aston Martin (avec une Valkyrie LM et une Valhalla), Lamborghini (avec un Urus SE, une Revuelto, la Temerario et même la Fenomeno), Pagani (avec l’Utopia), Donkervoort, le petit constructeur Laffite Automobili, Ferrari Charles Pozzi, Maserati, Quarkus ou encore Bertone.

La Praga Bohema, cette supercar tchèque récemment essayée sur Caradisiac, sera également présente à l’Ultimate Supercar Garage.

A partir de 17€ l’entrée

A noter que l’accès à l’Ultimate Supercar Garage est distinc de celui de Rétromobile, même s’il sera possible de combiner un billet permettant d’accéder aux deux évènements. Comptez 17€ au minimum pour un billet de l’Ultimate Supercar Garage, ou 34€ pour les deux shows.