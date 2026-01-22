Au fait, c’est quoi ce « Ultimate Supercar Garage » qui ouvre ses portes le 29 janvier 2026 à côté de Rétromobile ?
Pour la première fois cette année, le salon Rétromobile de Paris est accompagné d’une autre section réservée aux constructeurs de supercars modernes. Il y aura du beau monde et même une grosse exclusivité mondiale.
Comme chaque année, donc, le salon Rétromobile ouvrira ses portes au parc des expositions de Versailles. Mais pour la première fois, l’évènement sera doublé d’une seconde exposition organisée sur le même terrain.
Annoncé l’été dernier, l’Ultimate Supercar Garage se réserve aux supercars modernes, qui pullulaient justement sur les dernières éditions du salon Rétromobile. Même si les marques comme Volkswagen, Citroën, Porsche ou encore Honda exposeront aussi des modèles modernes en plus de leurs autos de collection à Rétromobile, d’autres enseignes plus « prestigieuses » encore se reporteront sur cet Ultimate Supercar Garage pour y dévoiler leurs gammes actuelles.
La Bugatti FKP Hommage en exclusivité mondiale, mais aussi la Praga Bohema
C’est là qu’on pourra admirer la nouvelle Bugatti FKP Hommage, cette Veyron remise au goût du jour qui s’expose pour la toute première fois. Et en plus de Bugatti, les constructeurs annoncés à l’Ultimate Supercar Garage sont nombreux : il y aura Bentley, Alfa Romeo, Aston Martin (avec une Valkyrie LM et une Valhalla), Lamborghini (avec un Urus SE, une Revuelto, la Temerario et même la Fenomeno), Pagani (avec l’Utopia), Donkervoort, le petit constructeur Laffite Automobili, Ferrari Charles Pozzi, Maserati, Quarkus ou encore Bertone.
La Praga Bohema, cette supercar tchèque récemment essayée sur Caradisiac, sera également présente à l’Ultimate Supercar Garage.
A partir de 17€ l’entrée
A noter que l’accès à l’Ultimate Supercar Garage est distinc de celui de Rétromobile, même s’il sera possible de combiner un billet permettant d’accéder aux deux évènements. Comptez 17€ au minimum pour un billet de l’Ultimate Supercar Garage, ou 34€ pour les deux shows.
Rétromobile 2026
Informations pratiques
Achetez vos billets pour Rétromobile
Du mercredi 28 janvier au dimanche 1er février 2026 au parc des expositions, Porte de Versailles, 75 015 Paris. Le salon se tiendra dans les pavillons 1, 2 et 3.
Tarifs :
Plein tarif en prévente : 20 € (21 € après J -7)
Tarif sur place : 25 €
Avant-première : 60 €
Enfants de moins de 16 ans : 12 €
Enfants de moins de 12 ans : gratuit
Horaires :
Mercredi 28 janvier : de 10h à 19h
Jeudi 29 janvier : de 10h à 20h30
Vendredi 30 janvier : de 10h à 22h
Samedi 31 janvier : de 10h à 20h30
Dimanche 1er février : de 10h à 19h
Toute l’équipe de Caradisiac sera présente pendant l’intégralité du salon dans le hall 4, n’hésitez pas à venir nous voir !
