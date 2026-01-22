Personne n’ose imaginer le prix de la nouvelle Bugatti FKP Hommage, qui referme 20 ans de légende automobile

Vous ne rêvez pas, cette nouvelle Bugatti ressemble beaucoup à la toute première EB16.4 Veyron, lancée officiellement sur le marché en 2005 après une longue gestation et plusieurs formes techniques et stylistiques. Cela n’a évidemment rien de fortuit. Il s’agit du deuxième exemplaire unique conçu par Bugatti dans son programme « Solitaire », permettant à des collectionneurs richissimes d’avoir le plaisir de rouler dans une Bugatti que personne d’autre ne peut conduire ni posséder. La première, c’était la Brouillard verte découverte l’été dernier.

La seconde, c’est donc cette FKP Hommage. Comme la Lamborghini Sian FKP 37, son nom évoque celui de Ferdinand Karl Piëch, l’homme fort du groupe Volkswagen à la fin des années 90 qui avait décidé du rachat de Lamborghini, Bentley et Bugatti. Après avoir un temps hésité à utiliser la marque Bentley pour concevoir une supercar de tous les records (via le prototype de la Hunaudières), il a finalement préféré donner à Bugatti cette chance : ce sera bien évidemment la Veyron, dont le cahier des charges devait inclure un moteur d’au moins 1000 chevaux, une vitesse maximale supérieure à 400 km/h et un niveau de confort permettant d’aller tranquillement à l’opéra avec.

Comme une Fiat 500 ou une Mini « rétro », mais pour une supercar

Les designers de Bugatti livrent ici un sacré tour de force. Ils sont partis du châssis et de la mécanique de la Chiron, elle-même proche de celle de la précédente Veyron (avec encore davantage de puissance et de performances), pour arriver à une sorte de Veyron modernisée. La face avant et surtout la poupe lui ressemblent énormément et même la planche de bord a été totalement repensée pour évoquer l’univers de la première supercar Bugatti de l’ère Volkswagen et du 21ème siècle !

Le travail paraît titanesque, plus encore que pour la Brouillard qui s’apparentait plus simplement à une Mistral fermée. Sous le capot arrière, dont les prises d’air reprennent scrupuleusement le dessin de celles de la Veyron, on retrouve le W16 quadriturbo 8,0 litres au coeur de toutes les Bugatti depuis 2005 : il est ici dans sa forme la plus puissante du catalogue, 1 600 chevaux comme sur la Centodieci, la Super Sport, la Super Sport 300 +, la Mistral et la Brouillard.

Le prix doit dépasser de très loin les 10 millions d’euros

Tout le monde aimerait connaître le prix de cet exemplaire unique. Bugatti ne communique pas sur le sujet et compte tenu de la complexité des modifications, j’imagine que la facture finale adressée au propriétaire dépasse de très loin les dix millions d’euros. Et cette machine sera visible au salon Rétromobile la semaine prochaine, plus précisément à l’espace « Ultimate Supercar Garage » réservé aux supercars.

Rappelons qu’une fois l’histoire « Bugatti W16 » définitivement terminée, le constructeur de Molsheim lancera la Tourbillon reposant sur une inédite architecture V16 hybride. Elle doit débuter d’ici la fin de l’année 2026.