EXCLUSIF - « La Bugatti F.K.P Hommage est la voiture la plus chère du monde », nous dit Mate Rimac

Bugatti a enfin dévoilé officiellement la F.K.P Hommage, exposée en première mondiale à l’Ultimate Supercar Gagare juste à côté des halls du salon Rétromobile 2026. Cet exemplaire unique, conçu sur la base technique de la Chiron, a été réalisé tout spécialement pour un richissime propriétaire dans le cadre du programme « Solitaire », réservé aux projets spéciaux sur-mesure.

Comme son nom l’indique, elle rend hommage à Ferdinand Karl Piech qui avait racheté Bugatti à la fin des années 90 (en plus de Lamborghini et de Bentley) et demandé à ses équipes de concevoir la voiture la plus puissante et rapide de la planète. Elle est dessinée pour ressembler à la première Veyron EB16.4, dont un exemplaire est exposé juste à côté sur le stand Bugatti.

Quel prix ?

Une Bugatti, ça coûte cher. Un peu plus de trois millions pour une Chiron de base, ou plus de cinq millions pour les séries spéciales les plus pointues. Quelle somme d’argent a dû débourser l’heureux propriétaire de la F.K.P Hommage pour que cette voiture unique existe ? La marque de Molsheim ne communique pas officiellement sur le prix de cette voiture, dont la carrosserie unique et l’intérieur différent de celui des Chiron normales ont probablement engendré d’importants coûts de conception.

Mais Mate Rimac, le patron de Bugatti-Rimac, nous donne un indice : « je peux seulement vous confirmer que c’est la voiture neuve la plus chère du monde ». Devant notre insistance à connaître le prix exact, il plaisante : « si vous vous intéressez au prix, c’est que vous ne pouvez hélas pas vous l’offrir ! ».

Près de 20 millions d’euros ?

La Bugatti La Voiture Noire, un exemplaire unique conçu par Bugatti en 2019 également basé sur la Chiron, avait coûté à l’époque selon les bruits de couloir 13,2 millions d’euros hors taxes soit l’équivalent de 16 millions d’euros TTC. La Rolls-Royce Arcadia Droptail, une série ultra-limitée lancée par le constructeur anglais en 2024, montait à 20 millions de livres sterling l’exemplaire soit un peu plus de 23 millions d’euros.

La F.K.P Hommage, elle, doit se situer dans cette région des 20 millions d’euros. Et malheureusement, comme l’a très justement dit Mate Rimac, peu de gens sur Terre ont les moyens d’envisager de tels investissements. Notons que La Voiture Noire était récemment affichée à vendre. Mais là aussi, on ne connaît toujours son prix et on ignore même si l’auto a effectivement changé de main. Seul un petit nombre de gens savent ces choses-là…