Rolls-Royce Droptail (2023) : la nouvelle voiture la plus chère du monde

Les Rolls-Royce de la gamme « normale » ne sont déjà pas données. Il faudra en effet débourser plus d’un demi-million pour une Ghost, une Phantom ou un Cullinan personnalisé à l’extrême et doté de toutes les options du catalogue. Mais en matière d’exclusivité, la marque de Goodwood sait aller encore beaucoup plus loin : elle réalise de temps en temps des exemplaires spéciaux en série très limitée pour des clients richissimes. Après la Sweptail puis la Boat Tail découverte il y a deux ans, voilà cette fois la Rolls-Royce Droptail dans sa version « La Rose Noire ».

Son nom fait référence à une variété de rose française, la « Black Baccara », qui plaît beaucoup à la famille ayant commissionné cet exemplaire à Rolls-Royce. Il y en aura trois autres, dont la présentation extérieure et intérieure différera de celui-ci à la robe noire et rouge. Notez qu’il s’agit d’un cabriolet à deux places seulement, une caractéristique totalement détonante et rarissime dans l’histoire du constructeur. Son habitacle bénéficie d’une finition encore plus poussée que celui des modèles « classiques » du catalogue, avec un intérieur entièrement conçu selon les goûts de ses clients, une attention délirante aux détails et un chronographe Audemars Piguet de 43 mm intégré à la planche de bord (qui peut être décrochée en appuyant sur un bouton). L’auto dispose d’un toit escamotable manuellement en fibre de carbone mais pas d’une vraie capote. Il faudra donc demander de l’assistance pour l’enlever et le remettre.

601 chevaux sous le capot

La Droptail utilise le même moteur que les Rolls-Royce de la gamme « régulière » thermique, à savoir un V12 bi-turbo de 6,75 litres (qui tranche avec le groupe motopropulseur électrique de la récente Spectre électrique). Il développe 593 bhp soit 601 chevaux DIN et se loge à l’avant dans un châssis différent de celui des précédentes Sweptail et autres Boat Tail, avec une structure réalisée sur-mesure à base d’aluminium, d’acier et de fibre de carbone. Pas vraiment pensée pour la performance pure, l’auto peut néanmoins abattre le 0 à 100 km/h en 5,0 secondes et filer à 250 km/h.

Plus de 23 millions d'euros !

D’après les journalistes anglais d’Autocar, cette Droptail coûterait encore plus cher que la précédente Boat Tail facturée en 2022 20 millions de livres sterling, soit 23,39 millions d’euros. Il s’agirait donc de la voiture neuve la plus chère du monde, battant ainsi la Boat Tail de l’année dernière. Ces quatre exemplaires ne sont évidemment plus en vente puisqu’ils ont été commandés tout spécialement à Rolls-Royce. Vous savez donc quel genre de somme provisionner si vous rêvez vous aussi d’avoir votre Rolls sur mesure…