Rolls-Royce Boat Tail, la voiture la plus chère au monde

Rolls-Royce annonce en image le grand retour du "coachbuilding", littérallement la carrosserie. Une tradition désormais dépassée, mais il faut rappeler qu'à une certaine époque, Français, Anglais et Italiens étaient les maîtres en matière de carrosseries indépendantes pour d'autres grandes marques. Après la Sweptail, Rolls-Royce dégaine donc une Boat Tail inédite. Un cabriolet totalement délirant, ode aux vedettes de luxe et autres voiliers de prestige naviguant sur les Riviera et les plus beaux lacs européens.

Quatre ans de travail auraient été nécessaires pour accoucher de cet engin hors du commun, qui ne laissera probablement personne indifférent. On aimera, ou pas, mais l'entre deux n'existe pas pour cette Boat Tail.

C'est une deux portes, mais avec 60 cm de plus qu'une Dawn ! On ne reconnaît d'ailleurs plus vraiment le cabriolet Rolls à l'arrière, tant les modifications sont lourdes sur ce découvrable de 5,80 mètres de long.

La partie arrière, semblable à un pont de bateau, s'ouvre en deux avec une cinématique étonnante, laissant notamment entrevoir un coffre avec des couverts et un ensemble pour manger de la maison Christofle. Trois exemplaires de la Boat Tail ont été produits, pour un tarif unitaire de 23 millions d'euros, ce qui en fait la voiture la plus chère au monde.