Flottes : l’IA agentique, le nouveau gestionnaire de parc qui ne dort jamais

Jusqu’ici, l’intelligence artificielle était une conseillère zélée. Elle analysait des données, signalait une anomalie et suggérait une action sur un tableau de bord.

L’IA agentique change la donne. Contrairement à ses aînées, elle possède une capacité d’action. Elle ne se contente plus de pointer un risque. Elle décide et exécute de manière autonome, avec une supervision humaine minimale. Un nouvel outil qui modifie en profondeur la gestion des flottes.

L'apprentissage par la donnée

Pour agir avec pertinence, cette IA a besoin d’une mémoire. Pour cela, elle ingurgite, accumule et structure les millions de données mises à sa disposition au fil du temps.

Ce capital lui permet d’identifier des "signaux faibles". Une vibration moteur inhabituelle, un plein de carburant incohérent ou une présence prolongée dans une zone géographique classée à risque. "L’IA agentique n’attend pas l’alerte, elle l’empêche", résume Samia Arfaoui, Country Manager France de Targa Telematics.

Chute spectaculaire des vols

Le premier terrain d’application de cette sentinelle numérique est la sécurité. L’IA agit comme un agent de protection dédié à chaque véhicule. En croisant la géolocalisation, les situations inhabituelles (zones à risque, itinéraires anormaux, comportements suspects) et l’historique des comportements de conduite, elle anticipe les potentielles tentatives de vol en amont.

En 2025, la France a enregistré 125 000 vols de véhicules. Targa constate que les flottes équipées de sa solution smart véhicle protector ont enregistré "une baisse de 12 % des vols".

Lutter contre la fraude au carburant

Dans l’autopartage ou les flottes à forte rotation, la fraude au carburant est un fléau loin d'être anodin. Cela représenterait entre 2% et 5% du poste carburant d'une flotte selon une étude de Shell d'octobre 2025.

L’IA agentique compare instantanément le volume de carburant prélevé à la pompe, la capacité du réservoir et la distance parcourue depuis le dernier plein. En cas d’incohérence — par exemple, un plein de 60 litres pour un réservoir de 50 ou une carte utilisée à 100 km du véhicule, l’IA bloque immédiatement la transaction ou suspend les droits d’accès à la plateforme de mobilité. "Nous observons des cas extrêmes où les économies atteignent 60 % sur le carburant grâce à la détection proactive", souligne-t-on chez Targa Telematics.

Un système au service de la rentabilité

Mais l’ambition de l’IA agentique dépasse largement la lutte contre la délinquance. Elle devient le véritable chef d’orchestre de la rentabilité opérationnelle. Concernant la maintenance prédictive, l’IA ne suit plus un calendrier théorique. Elle analyse l’usure réelle et planifie automatiquement les passages en atelier avant la panne. Résultat : une disponibilité maximale des véhicules et des coûts de réparation réduits de 20 %.

Par ailleurs le nouvel outuil permet également de maximiser l'utilisation véhciule. L’IA réassigne les actifs en temps réel selon les besoins urgents, optimisant chaque kilomètre parcouru.

Piloter la transition électrique

Enfin, l’IA agentique se révèle être l’alliée indispensable de la transition énergétique. La complexité de l’électrique (autonomie, temps de charge, santé des batteries) dépasse la gestion manuelle. L’IA prend ici le relais : elle programme les recharges aux heures les moins coûteuses, recommande les véhicules les plus adaptés aux trajets du jour et alerte le conducteur si sa conduite dégrade prématurément la batterie.

Sur les routes, l’IA agentique fait entrer la gestion de flotte dans l’ère de l’anticipation permanente.