Pourquoi cette nouvelle IA qui "comprend le monde réel" va totalement transformer la gestion des flottes ?

Jusqu’ici, l’intelligence artificielle embarquée dans les véhicules se limitait essentiellement à analyser ce qui se passe à l’instant présent.

Valeo et NATIX Network (réseau de caméra mondial pour l’IA physique) veulent permettre à la machine et donc aux voitures de comprendre son environnement dans le temps et dans l’espace, et surtout d’anticiper les situations à risque.

L’IA comprend le fonctionnement du monde réel

Les deux partenaires veulent créer un grand modèle d’intelligence artificielle (World Foundation Model) ouvert à tous (open source), capable de comprendre comment fonctionne le monde réel. Ce en s’appuyant sur la vision multicaméras à 360° du réseau NATIX.

Un World Foundation Model (FMD) est une intelligence artificell qui apprend à comprendre le monde réel, un peu comme le fait un humain. Il comprend le déplacement des objets, , les lois simples de la physique (ce qui tombe, ce qui roule, ce qui bloque), et l’organisation de l’espace par exemple. Concrètement, ce modèle apprend les règles de base du monde qui nous entoure, comme la physique, l’espace ou la façon dont les objets se déplacent et interagissent.

Grâce à cette compréhension, l'intelligence artificielle pourra ensuite être utilisée pour entraîner des robots et des véhicules autonomes, afin qu’ils puissent se déplacer et agir de manière plus sûre et plus réaliste dans le monde réel.

L’impact opérationnel

De quoi offrir des systèmes d’aide à la conduite plus intelligents aux conducteurs professionnels, une assistance mieux contextualisée, particulièrement utile dans les usages intensifs comme la livraison, le transport de personnes ou les services techniques. La conduite devient plus fluide, plus anticipative, réduisant l’usure des véhicules et la consommation d’énergie.

Au-delà des bénéfices immédiats, ce partenariat prépare aussi les flottes à l’avenir. En s’appuyant sur des données réelles collectées à grande échelle, les modèles développés par Valeo et NATIX constituent une étape clé vers des fonctions de conduite de plus en plus automatisées. Pour les entreprises, il s’agit d’anticiper l’arrivée progressive de véhicules autonomes, sans rupture brutale.

« En associant l’expertise de recherche de Valeo en modélisation générative du monde aux données mondiales multicaméras de NATIX, nous mettons à la disposition de la communauté scientifique des modèles ouverts performants sur lesquels s’appuyer pour accélérer encore les progrès de la conduite autonome » a déclaré Marc Vrecko, directeur général de la division Brain de Valeo.

Une flotte plus performante

Enfin, ces avancées donnent une nouvelle valeur à la flotte elle-même. Les véhicules ne sont plus seulement des actifs roulants, mais deviennent des sources de données capables d’améliorer en continu les technologies embarquées. Un changement de paradigme qui pourrait, à terme, faire de la flotte un véritable levier de performance et de compétitivité.

Une capacité déterminante pour les flottes professionnelles, confrontées quotidiennement à des enjeux de sécurité, de coûts et de disponibilité des véhicules.