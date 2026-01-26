Flottes auto : comment l'intelligence artificielle peut sauver des vies sur les trajets professionnels
Si la mortalité routière au travail recule légèrement, elle représente encore 30 % des accidents mortels en mission ou trajet. Face à ce défi, la télématique embarquée et l'IA s'imposent comme les nouveaux "anges gardiens" des flottes automobiles.
Derrière la routine des trajets professionnels quotidiens, les chiffres sont éloquents. Selon le dernier rapport de l'ONISR (Observatoire national interministériel de la sécurité routière) et de l'Assurance Maladie - Risques Professionnels publié fin 2025, 424 décès (vs 440 en 2023) ont été enregistrés en 2024 lors d'un trajet lié au travail (mission ou domicile-travail).
Hors cause médiacles inetrnes (malaises, maldies etc.), la route demeure la principale cause de décès par accident en France devant les chutes de hauteur ou les accidents de machines. Cela représente 1,2 décès chaque jour, soit 30 % de la mortalité au travail dans l'Hexagone.
L'engagement moral de l'entreprise
Au-delà des statistiques, chaque accident brise des vies et des familles, créant un traumatisme collectif qui déstabilise durablement la cohésion et le moral des équipes.
Placer l'intégrité physique au sommet des priorités transforme la prévention en un acte de management protecteur, bien au-delà de la simple conformité réglementaire.
C’est l’engagement moral de l’employeur : garantir que la quête de performance ne se fasse jamais au détriment du droit fondamental de chaque salarié à rentrer chez lui indemne.
La responsabilité pénale su chef d'entreprise engagée
L'impact économique et social pour l'entreprise est colossal. Entre l’absentéisme et la désorganisation, ces accidents coûtent chaque année plus de 5 millions de journées de travail aux entreprises françaises.
Pour un dirigeant, ignorer ce risque n'est plus une option, d'autant que la loi est stricte : l'intégration du risque routier dans le Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels (DUERP) est obligatoire. Il s'agit de la carte d'identité sécurité de l'entreprise. En cas de manquement de prévention (entretien du parc, vérification des permis, sensibilisation), la responsabilité pénale du chef d’entreprise peut être engagée.
Les grandes entreprises et leur politique RSE permettent de former et d’encadrer les salariés sur le sujet. Dans les plus petites structures, seulement 29 % des chefs d’entreprises interrogés par MMA avaient déjà mis en place des actions concrètes de prévention1.
L'IA et la télématique : les nouveaux anges gardiens
Aujourd'hui, la technologie apporte de nouvelles solutions. Grâce à la télématique embarquée et à l'intelligence artificielle, les gestionnaires de flottes peuvent désormais analyser en temps réel les comportements à risque du conducteur (vitesse excessive, freinages brusques, accélérations inhabituelles, somnolence, distraction). L'IA analyse également des données et cartographie des risques avec par exmeple l'identification des zones à risque et suggérer des itinéraires plus sûrs. Cette approche proactive permet d'intervenir avant l'accident, réduisant drastiquement l'accidentologie et, par extension, les coûts d'assurance et d'entretien.
Un levier de performance et d'image
Aujourd'hui, plus de 5 millions de salariés bénéficient déjà d'actions de prévention formalisées par le ministère de l'Intérieur. Mais le gain va bien au-delà des statistiques. Une entreprise qui protège ses conducteurs améliore sa performance opérationnelle, fiabilise ses livraisons et renforce son image de marque.
Par ailleurs, une politique de sécurité routière professionnelle active ne se contente pas de prévenir les accidents, elle transforme durablement la manière de conduire des salariés. L'effet "pédagogique" et la culture de la sécurité agissent sur ses comportements au volant au travail, mais aussi en dehors.
1. Étude réalisée par l’Ifop pour l’assureur MMA auprès d’un échantillon de 251 dirigeants d'entreprises, représentatif des entreprises françaises de 1 à 49 salariés. La représentativité de l'échantillon a été assurée selon la méthode des quotas. Le questionnaire a été administré par téléphone sur le lieu de travail des personnes interrogées, du 24 mars au 4 avril 2025.
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération