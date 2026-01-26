Flottes auto : comment l'intelligence artificielle peut sauver des vies sur les trajets professionnels

Derrière la routine des trajets professionnels quotidiens, les chiffres sont éloquents. Selon le dernier rapport de l'ONISR (Observatoire national interministériel de la sécurité routière) et de l'Assurance Maladie - Risques Professionnels publié fin 2025, 424 décès (vs 440 en 2023) ont été enregistrés en 2024 lors d'un trajet lié au travail (mission ou domicile-travail).

Hors cause médiacles inetrnes (malaises, maldies etc.), la route demeure la principale cause de décès par accident en France devant les chutes de hauteur ou les accidents de machines. Cela représente 1,2 décès chaque jour, soit 30 % de la mortalité au travail dans l'Hexagone.

L'engagement moral de l'entreprise

Au-delà des statistiques, chaque accident brise des vies et des familles, créant un traumatisme collectif qui déstabilise durablement la cohésion et le moral des équipes.

Placer l'intégrité physique au sommet des priorités transforme la prévention en un acte de management protecteur, bien au-delà de la simple conformité réglementaire.

C’est l’engagement moral de l’employeur : garantir que la quête de performance ne se fasse jamais au détriment du droit fondamental de chaque salarié à rentrer chez lui indemne.

La responsabilité pénale su chef d'entreprise engagée

L'impact économique et social pour l'entreprise est colossal. Entre l’absentéisme et la désorganisation, ces accidents coûtent chaque année plus de 5 millions de journées de travail aux entreprises françaises.

Pour un dirigeant, ignorer ce risque n'est plus une option, d'autant que la loi est stricte : l'intégration du risque routier dans le Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels (DUERP) est obligatoire. Il s'agit de la carte d'identité sécurité de l'entreprise. En cas de manquement de prévention (entretien du parc, vérification des permis, sensibilisation), la responsabilité pénale du chef d’entreprise peut être engagée.

Les grandes entreprises et leur politique RSE permettent de former et d’encadrer les salariés sur le sujet. Dans les plus petites structures, seulement 29 % des chefs d’entreprises interrogés par MMA avaient déjà mis en place des actions concrètes de prévention1.

L'IA et la télématique : les nouveaux anges gardiens

Aujourd'hui, la technologie apporte de nouvelles solutions. Grâce à la télématique embarquée et à l'intelligence artificielle, les gestionnaires de flottes peuvent désormais analyser en temps réel les comportements à risque du conducteur (vitesse excessive, freinages brusques, accélérations inhabituelles, somnolence, distraction). L'IA analyse également des données et cartographie des risques avec par exmeple l'identification des zones à risque et suggérer des itinéraires plus sûrs. Cette approche proactive permet d'intervenir avant l'accident, réduisant drastiquement l'accidentologie et, par extension, les coûts d'assurance et d'entretien.

Un levier de performance et d'image

Aujourd'hui, plus de 5 millions de salariés bénéficient déjà d'actions de prévention formalisées par le ministère de l'Intérieur. Mais le gain va bien au-delà des statistiques. Une entreprise qui protège ses conducteurs améliore sa performance opérationnelle, fiabilise ses livraisons et renforce son image de marque.

Par ailleurs, une politique de sécurité routière professionnelle active ne se contente pas de prévenir les accidents, elle transforme durablement la manière de conduire des salariés. L'effet "pédagogique" et la culture de la sécurité agissent sur ses comportements au volant au travail, mais aussi en dehors.