Les employeurs doivent sensibiliser leurs collaborateurs au risque routier professionnel

Chaque année, environ 56 000 personnes sont victimes d’un accident de la route lié au travail. En 2023, 440 d’entre elles ont été tuées en mission ou pour les deux tiers lors de trajets domicile travail principalement le matin en allant au travail. Au total, les déplacements routiers représentent plus 31 % des accidents mortels professionnels.

« Les accidents de la route sont l'une des premières causes de mortalité au travail », rappelle Florence Guillaume déléguée interministérielle à la sécurité routière. Leurs conséquences entraînent 5 millions de journées de congés maladie par an (l’équivalent de plus 21 500 emplois à temps plein) avec, en moyenne, 89 jours d'arrêt pour les victimes1. Parmi les principales causes d’accident les pouvoirs publics pointent le stress, la vitesse et l’inattention causée notamment par l’utilisation du téléphone et des distracteurs au volant.

L’obligation de prévention pour l’employeur

Depuis le 11 octobre 2016, plus de 3 500 employeurs se sont publiquement engagés en faveur de la sécurité routière en signant la charte de 7 engagements forts pour la sécurité des déplacements professionnels de leurs 5,2 millions de collaborateurs.

« Prévenir les accidents de la route, c'est insuffler une culture d'entreprise qui intègre l'enjeu de la sécurité routière. Le rôle de l'employeur y est primordial, mais son appropriation par les collaborateurs l'est tout autant », renchérit Florence Guillaume.

La prévention des risques professionnels, dont ceux liés à la route, est une obligation légale inscrite dans le code du travail3. L’employeur s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses salariés. Cela comprend la prévention des accidents routiers dans le cadre professionnel.