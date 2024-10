Hausse des comportements à risque sur les trajets professionnels

Lors de la publication de son 20e baromètre sur le comportement des Français sur la route, Axa prévention s’est intéressé aux trajets professionnels. Il en ressort que les comportements à risques sont plus nombreux que pour l'ensemble des conducteurs français.

Pour certains, (commerciaux terrains, techniciens, professions libérales…), la voiture est considérée comme l’équivalent d’un bureau et le téléphone comme un outil de travail à part entière, ce qui explique des résultats records en matière d’hyperconnexion.

Pendant les trajets professionnels, 97 % des usagers de véhicules de société en mission utilisent leur smartphone en conduisant, contre 80 % pour l’ensemble des automobilistes. 84 % des conducteurs téléphonent au volant de leur véhicule de société (61 % pour les conducteurs de trajets professionnels domicile travail) contre 46 % pour l’ensemble des automobilistes. 57 % écrivent ou consultent des SMS (43 % pour les conducteurs de trajets pros) contre 31 % pour l’ensemble des automobilistes. Axa prévention rappelle à ce propose que « L’inattention est la principale cause d’accidents mortels causés par un professionnel en mission ». Les pros commettent également plus d'excés de vitesse que l'ensemble des automobilistes. 48 % des conducteurs de véhicules de société roulent à 140-150 km/h sur autoroute (42 % pour les conducteurs de trajets pros) soit 15 % de plus que l’ensemble des automobilistes. En ville, 77 % des conducteurs de voitures de société en mission ne respectent pas les 30 km/h en vigueur.

Une demande de performance

Selon Axa prévention ces comportements seraient liés aux conditions de travail avec « des journées qui ressemblent souvent à une course contre la montre et une demande de performance qui n’est pas toujours compatible avec un comportement responsable sur la route », y compris en ville « où les services de livraison n’ont fait qu’exploser ».

Certains comportements vont de pair avec les contraintes de certains professionnels. Lors des repas d’affaires, la consommation d’alcool demeure. Même avant de prendre le volant. 14 % des conducteurs de véhicules de société conduisent après avoir bu plus de quatre ou cinq verres d’alcool (VS 3 % en 2017). Les longues distances peuvent favoriser le stress, l’isolement, 24 % des conducteurs de véhicules de société déclarent conduire après avoir pris des médicaments, contre 16 % pour l’ensemble des automobilistes.

Non respect du temps de repos

Concernant les heures de conduites consécutives, 51 % des conducteurs de véhicule de société, en mission déclarent « rouler quatre ou cinq heures d’affilée sans s’arrêter ». Et 67 % avouent « prendre la volant ou conduire de nuit alors qu’ils se sentent fatigués ».

Selon Axa, 73 % des professionnels interrogés « souhaitent la mise en place d’actions de prévention de la part de leur employeur (formations, campagnes de communication, conférences…). Aujourd’hui, à peine un quart des conducteurs de trajets pros ont été sensibilisés par des actions proposées par leur entreprise ». Il serait peut-être temps que les DRH s’emparent du sujet.