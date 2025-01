Le risque routier professionnel et la schizophrénie des conducteurs

La sécurité Routière le clame haut et fort. 3 200 entreprises sont engagées pour la sécurité de leurs employés sur les routes. Un chiffre, qui reflète la prise de conscience croissante de la nécessité des sociétés et des collectivités à mieux sécuriser leurs équipes sur les routes.

En 2023 les accidents de la route liés au travail ont coûté la vie à 440 personnes en France, dont deux tiers lors de trajets domicile travail. Soit une baisse de 10 % par rapport à 2022 (485 tués). Cette louable amélioration, tendrait à prouver l’efficience des efforts de sensibilisation des entreprises auprès de leurs employés sur les dangers routiers.

Florence Guillaume, déléguée interministérielle à la Sécurité routière, rappelle l'importance de cet engagement collectif. « Cette culture partagée de la sécurité routière en entreprise est essentielle. Elle doit être soutenue par l’exemplarité de la direction et de l’encadrement, et prolongée dans des mesures organisationnelles qui permettent à tous et toutes de se déplacer sereinement dans le cadre du travail. » Des mots aux actes, le lien se délie parfois.

80 % des employés téléphonent au volant

Une étude des assurances MMA sur le risque routier professionnel publiée au printemps 2024, montre la persévérance, ou l’augmentation, de comportements inappropriés au volant. Comme l’utilisation du téléphone, en nette augmentation depuis 10 ans. En 2024, 80 % des actifs (+ 7 % vs 2015) déclarent recevoir des appels téléphoniques et 74 % (+ 14 points) en passer pendant leurs trajets professionnels. 57 % affirment lire des SMS (+4 points) et 48 % en envoyer (+ 6 points) en conduisant. Et le droit à la déconnexion alors ? Seuls 38 % des actifs assurent pouvoir le faire pendant leurs déplacements professionnels.

Dans cet insensé inventaire à la Prévert, 7 personnes sur 10 avouent rouler au-dessus des limitations de vitesse, 33 % des interrogées disent avoir déjà somnolé au volant et 15 % profèrent avoir déjà conduit en ayant consommé plus de 2 verres d’alcool.

Première cause de mortalité au travail, les accidents routiers lors de trajets professionnels font chaque année, 56 000 victimes. Il est urgent de mettre en application les bonnes intentions.