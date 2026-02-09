Cette scène de braquage hollywoodienne sur l’autoroute italienne est une vidéo authentique
La séquence ressemble à une vidéo d’intelligence artificielle ou l’extrait d’un film hollywoodien, mais elle est authentique. Elle montre des braqueurs déguisés en policiers qui ont utilisé plusieurs SUV pour arrêter un fourgon de transports de fonds en plein milieu d’une autoroute.
Il devient de plus en plus difficile de distinguer les vraies vidéos des fausses à l’heure où l’on peut produire des images incroyables grâce à l’intelligence artificielle, mais cette séquence est bien réelle. Elle montre une portion de la voie rapide numéro 613 qui relie Brindisi à Lecce dans la région des Pouilles, dans le sud de l’Italie.
Filmée par un automobiliste roulant sur la voie opposée, elle documente un braquage survenu ce matin digne des plus grosses productions hollywoodiennes en la matière : deux SUV (un Kia Sportage blanc et un Alfa Romeo Stelvio gris) sont garés sur les deux voies de la chaussée, empêchant tout véhicule de passer. Le Stelvio possède un gyrophare bleu sur le toit et d’après les journalistes du Parisien qui citent ceux de Corriere Della Sera, les braqueurs se sont fait passer pour des policiers et/ou des agents de sécurité dans un premier temps.
Une explosion très impressionnante
Au bout de quelques secondes, le fourgon blindé présent au second plan subit une grosse explosion. Mais les « six à huit hommes » armés de fusils d’assaut présents sur place n’auraient finalement pas réussi à repartir avec le contenu du fourgon.
Les journalistes précisent qu’un échange de coups de feu a eu lieu quelques instants plus tard entre les gangsters et les forces de l’ordre, mais que personne n’a été blessé. Compte tenu de la violence de cette scène, c’est quasiment un miracle !
Deux arrestations
Les gangsters sont ensuite repartis en volant au moins une voiture à des automobilistes pris dans l’embouteillage. Deux hommes ont ensuite été interpellés par les forces de l’ordre à quelques kilomètres, soupçonnés d’avoir participé à l’attaque. Les autres restent recherchées à l’heure où nous écrivons ces lignes.
Tous les braqueurs avaient le visage masqué et la séquence fait penser au film Heat de 1995, lui-même inspiré d’une affaire criminelle remontant au début des années 60 dans la ville de Chicago.
