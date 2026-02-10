Les loueurs de voitures abusent-ils ? Ce non-dit qui peut faire très mal à votre compte en banque

Cette situation très inconfortable est probablement déjà arrivée au moins une fois à ceux qui louent régulièrement des véhicules pendant leurs vacances ou dans le cadre d’un déménagement : au moment de restituer l’auto, le loueur détecte un dommage et décide de le facturer au client. Dans ce dernier cas, les montants demandés peuvent atteindre des sommes importantes, limités par une franchise.

Mais justement, saviez-vous qu’il est possible d’aller encore plus loin dans les problèmes en cumulant les franchises ? C’est ce qu’a découvert Alice Champenois, cofondatrice d’une agence d’assurance pour voitures de location du nom de Serenetrip. Son constat ? Les spécialistes de la location de voitures peuvent facturer bien au-delà du montant annoncé dans les conditions générales du contrat à propos de la franchise. Et pour cause, ils n’hésitent pas à cumuler plusieurs franchises lorsqu’ils identifient plusieurs dégâts différents sur le véhicule !

C’est rarement écrit noir sur blanc

Or, comme l’ont vérifié les journalistes du Figaro, cette possibilité de devoir régler le montant de plusieurs franchises additionnées est rarement précisée dans les conditions générales du contrat. Alice Champenois, d’ailleurs, rapportait des exemples où l’on demandait 1 300€ pour un pare-chocs avant abîmé et 300€ pour un impact relevé au niveau du coffre. Ou encore, 1 100€ pour un pare-chocs avant et 600€ pour un rétroviseur.

Dans les contrats des sociétés concernées, il n’est généralement fait mention que d’une franchise avec un montant défini. Contactés par les journalistes du Figaro, les loueurs confirment bien l’existence de ce cumul des franchises, « aussi nombreuses qu’il y a d’incidents détectés ».

Est-ce légal ?

Reste à savoir si ce cumul des franchises est légal. D’après un avocat spécialisé consulté par nos confrères, il peut l’être si le client est bien informé sur ce point uniquement. Mais justement, ces loueurs sont traditionnellement très avares en informations : un rapport de la DGCCRF (Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes) révélait en 2020 que « 42% des 31 établissements contrôlés présentaient un défaut d’information, dont 16% d’anomalies portant sur des clauses abusives ou présumées abusives ». Comme le rappellent les journalistes du Figaro, d’ailleurs, plusieurs sociétés de location de voiture ont déjà été condamnées pour des motifs de ce genre en France. Bref, méfiance…