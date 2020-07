Comparatif vidéo - Les essais de Soheil Ayari : Alpine A110 S VS Toyota Supra : duel de légendes

Deux coupés deux places, ayant chacun une riche histoire et faisant vibrer la fibre passionnelle de toute personne qui s’intéresse à l’automobile, voici notre menu du jour.

Même si les versions modernes de ces modèles boxent dans la même catégorie, elles affichent des physiques radicalement différents.

Ainsi, l’Alpine est nettement plus fluette que sa rivale. Cette impression visuelle se confirme au niveau des dimensions. La Supra est plus longue de 20 cm, plus large de 5 cm et plus haute de 4 cm. Même si elle arbore toujours un blason japonais, la Supra est née d’un partenariat avec BMW. Elle possède de nombreux points communs avec la dernière Z4. Esthétiquement, difficile de lui résister avec son capot interminable, son arrière très ramassé, ses lignes de caisse très marquées et son double bossage au niveau du toit. Le cocktail de Toyota est explosif. Parti-pris bien distinct chez Alpine où la dernière génération s’inspire clairement de la mythique Alpinette. Cette ressemblance se voit en particulier de face avec la reprise des quatre projecteurs ronds et sa forme générale.

Cette différence est encore plus flagrante dans l’habitacle avec une planche de bord épurée et relativement simple. Ambiance plus massive à bord de la Supra qui reprend de nombreuses pièces du Z4 comme le levier de vitesses ou l’écran multimédia.

Les deux constructeurs ont aussi opté pour des choix techniques qui leur sont propres. Un six cylindres implanté à l’avant qui anime l’essieu arrière sur la Toyota tandis que le 4 cylindres de l’A110S est situé en position centrale arrière. Deux philosophies bien éloignées qui ont forcément des répercussions sur le comportement des voitures comme nous le ferons lors de notre comparatif. Sur le plan mécanique, on retiendra aussi que l’A110S se distingue notamment des A110 « normales » par ses barres antiroulis deux fois plus rigides, des amortisseurs raidis et des ressorts affermis de 50 %.

Les forces en présence

Alpine A110S

Toyota Supra

Puissance 292 ch 340 ch Couple 320 Nm 500 Nm Poids 1 114 kg 1 495 kg Monte pneumatique Michelin Pilot Sport 4S Prix (hors options) 67 900 € 67 900 € Malus 1 276 € 6 724 €

Quand on observe plus précisément les caractéristiques respectives de nos deux concurrentes, on pense forcément qu’avec son 6 cylindres 3.0 de 340 ch et 500 Nm de couple, la Supra ne va faire qu’une bouchée de l’Alpine et son « petit » 4 cylindres 1.8 T de 292 ch et 320 Nm de couple. Pourtant, on constate que le 0 à 100 km/h est quasi similaire pour les deux modèles avec 4,3 s pour la Supra contre 4,4s pour la A110S. L’Alpine possède un argument massu dans sa poche : son poids, avec 1 114 kg sur la balance contre 1 495 kg pour la Supra, soit un écart de près de 400 kg. David va -t-il renverser Goliath ? Réponse sur le circuit de la Ferté Gaucher avec Soheil Ayari.

