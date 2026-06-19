Dans trois semaines, nous découvrirons enfin la remplaçante de la mythique Alpine A110, ou presque

Si l’Alpine A110 n’a pas été un franc succès commercial, elle a marqué le monde de l’automobile et ceux qui ont eu la chance de pouvoir l’essayer. Du fait de sa légèreté et des réglages de son châssis, elle se montre communicante, vivante, joueuse et terriblement performante. Elle réussit le délicat compromis d’être confortable au quotidien et de supporter sans mal de nombreux tours de circuit.

Jouissant d’une réelle réputation, sa descendante a une lourde responsabilité sur ses épaules, d’autant plus que l’ensemble moteur/boîte est remplacé par une chaîne de traction électrique. Il se murmure toutefois qu’une version thermique n’est pas totalement écartée. Affaire à suivre…

En attendant, la marque prévoit de révéler pour la première fois cette nouvelle génération dans un cadre véritablement dédié à la passion automobile : le Goodwood Festival of Speed qui se déroulera du 9 au 12 juillet.

À ce stade, Alpine évoque la présence d’un mulet qui roulera chaque jour. Il s’agit donc d’un véhicule de développement, mais impossible de savoir à quoi il ressemblera. Génération actuelle avec des éléments de la nouvelle ? Futur modèle lourdement camouflé ? Le mystère reste entier.

Un poids de 1 500 kg

Pour Alpine, cette nouvelle Berlinette « reste fidèle à l’ADN d’Alpine tout en surpassant les meilleures sportives thermiques actuelles ». Le programme est ambitieux. Bâtie sur la plateforme APP, elle profitera d’une architecture 800 V, gage d’une recharge rapide, et de deux batteries, l’une à l’avant et l’autre juste derrière l’habitacle. Ce choix est davantage dicté par le comportement routier et la position de conduite (assise plus basse) que par un souci d’autonomie (environ 550 km). Autre sujet épineux, sa masse, qu’Alpine promet à 1 500 kg au maximum. À titre de comparaison, l’actuelle se limite à 1 080 kg.

La firme exposera bien sûr l’A290 et le dernier-né de la gamme, l’A390, et les pilotes de Formule 1 (Pierre Gasly et Franco Colapinto) du BWT Alpine Formula One Team feront le déplacement.