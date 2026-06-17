Au Mans, l’Alpine des gendarmes intercepte une… Alpine qui repartait des 24 Heures à haute vitesse
Le conducteur de l’Alpine a expliqué qu’il voulait « faire plaisir à son fils ». Malheureusement pour lui, sa sportive risque d’être confisquée et revendue.
La gendarmerie nationale rate rarement l’opportunité de contrôler la vitesse des automobilistes ayant fait le déplacement pour assister aux 24 Heures du Mans. Cet événement, qui rassemble chaque année plus de 300 000 spectateurs venus parfois de très loin pour suivre le double tour d’horloge, grouille de très belles voitures. Rien que la communauté des Anglais, dont beaucoup traversent la Manche avec leurs voitures de sport en guise de pèlerinage annuel vers la Sarthe, permet d’admirer des autos rutilantes dans les parkings près des tentes de camping.
Et forcément, il y a toujours des automobilistes qui se font prendre à l’aller ou au retour. La gendarmerie de la Sarthe rapporte ainsi une mesure de grand excès de vitesse, concernant visiblement un automobiliste français.
Une Alpine arrêtée par les Alpine
L’ironie de la situation, c’est que l’automobiliste en question conduisait une Alpine A110, du même modèle que les véhicules utilisés par les militaires dans le cadre de leurs interceptions à haute vitesse.
Le conducteur a été contrôlé à 221 km/h sur une portion d’autoroute limitée à 130 km/h, au niveau de Saint-Mars-la-Brière. Intercepté par les gendarmes, il a évidemment subi une rétention immédiate de son permis de conduire.
Il voulait faire plaisir à son fils
Le conducteur, qui a également vu son véhicule saisi et envoyé à la fourrière, a indiqué vouloir « faire plaisir à son fils » en effectuant cette pointe de vitesse. Malheureusement pour lui, il court le risque de voir sa voiture définitivement confisquée et revendue aux enchères. Ou peut-être, carrément intégrée au sein de la flotte des Alpine de la gendarmerie nationale comme cette BMW M135i confisquée dans le cadre d’une affaire judiciaire ?
Rappelons que les sanctions prévues dans le cadre du grand excès de vitesse viennent d’évoluer.
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