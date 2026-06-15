Ferrari pleure aux 24 Heures du Mans et exulte en Formule 1 grâce à Lewis Hamilton !

On n’avait plus vu Lewis Hamilton monter sur la plus haute marche du podium depuis plus d’un an en Formule 1. Et depuis qu’il avait rejoint la Scuderia Ferrari au début de la saison 2025, le temps commençait à devenir sacrément long : mis à part une petite course « Sprint » en Chine l’année dernière, jamais il n’avait réussi à monter sur la plus haute marche du podium et il s’est même fait dominer par son coéquipier Charles Leclerc.

Alors que les choses semblaient aller mieux pour lui en cette saison 2026 avec des voitures différentes, cette tendance s’est confirmée au fil des courses et Lewis Hamilton n’a cessé de gagner en performance. Régulièrement sur le podium depuis le Grand prix du Canada, il est parvenu à surclasser les invincibles Mercedes ce dimanche au Grand Prix de Barcelone grâce à une stratégie meilleure (changer trois fois de pneus était la meilleure option) et un bon niveau de compétitivité de sa voiture.

Le jeune Kimi Antonelli abandonne

Lewis Hamilton termine devant George Russell, qui a enfin connu un week-end positif après des courses catastrophiques (abandon au Canada et zéro points marqués à Monaco à cause d’une sanction finalement abusive). Son jeune coéquipier Kimi Antonelli, qui avait réussi à le doubler derrière Lewis Hamilton à la fin de la course, a dû abandonner à cause d’un problème mécanique.

Au championnat, Lewis Hamilton se retrouve à 41 points de Kimi Antonelli et George Russell à 50 points. L’Italien conserve une solide avance mais il reste encore 14 Grands Prix à disputer et énormément de points à prendre.

Au Mans, Toyota parvient à battre les LMDh et Ferrari pleure

Si l’hymne italien a résonné en Espagne, il en était tout autre au Mans. Après trois années de domination, les Ferrari 499P ont été incapables de viser la victoire à la régulière aux 24 Heures. Sans doute pénalisées par une « Balance de Performance » bien moins avantageuse que l’année dernière et alors que les prototypes LMDh semblaient plus à l’aise, elles sont restées en retrait pendant toute l’épreuve avec des pilotes qui se plaignaient de ne pas pouvoir suivre les Alpine dans les lignes droites.

Devant, la bataille a été féroce entre les Cadillac, les BMW et les Toyota. Seules voitures de la catégorie LMH capables de jouer avec les LMDh en performances, les Japonaises se sont rapidement décalées en stratégie et ont pu doubler leurs rivales dans la nuit. Malgré une crevaison et un petit souci mécanique, la numéro 7 de Kamui Kobayashi, Mike Conway et Nyck de Vries a remporté la course grâce à une exécution parfaite de l’équipe.

BMW a réussi à arracher la seconde place dans les derniers instants et l’autre Toyota termine sur le podium, rejetant la meilleure Cadillac en quatrième place. Le Manceau Sébastien Bourdais, longtemps en tête de l’épreuve sur une autre Cadillac, a dû abandonner sur problème mécanique. La Toyota de tête n’avait que 10 secondes d’avance sur la BMW seconde à l’arrivée, 20 secondes sur la seconde Toyota et 32 secondes sur la Cadillac numéro 12. La compétition est restée très serrée et la meilleure Ferrari termine cinquième à un peu plus de deux minutes, devant la première Alpine (à deux minutes et 30 secondes), une autre Ferrari et la première Aston Martin Valkyrie. Les Peugeot 9X8 terminent hors du top 10 et manquaient cruellement de rythme une nouvelle fois. La lionne était même la voiture la plus lente du plateau à la régulière…