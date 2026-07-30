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Ferrari F40

Se prendre pour une Ferrari F40 du futur, est-ce bien raisonnable ?

Dans Voitures d'exception / Ultra-sportives

Adrien Raseta

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La Silvestri MN 40 Tributo rend hommage à la légendaire Ferrari F40 avec une recette devenue rarissime : un V12 atmosphérique associé à une boîte manuelle à sept rapports. Prévue à seulement 15 exemplaires, cette supercar italienne privilégie les sensations de conduite aux assistances électroniques.

Se prendre pour une Ferrari F40 du futur, est-ce bien raisonnable ?

Le nouveau constructeur italien Silvestri Automobili dévoile sa première supercar : la MN 40 Tributo. Il s’agit là d’un hommage à Nicola Materazzi, l’ingénieur à l’origine des Ferrari F40, Lancia Stratos et Bugatti EB110. Fidèle à l’esprit des sportives d’antan, elle mise étonnamment sur une mécanique atmosphérique, une boîte manuelle à sept rapports et une pédale d’embrayage. De quoi se positionner à contre-courant des supercar modernes.

Sous sa carrosserie en fibre de carbone inspirée de la F40 se cachent un châssis tubulaire en aluminium et un V12 atmosphérique de 6,8 litres annoncé à 888 ch. Pour faire saliver les puristes, la plaquette indique une zone rouge placée à 9 500 tr/min et une cavalerie envoyée aux roues arrière via une boîte manuelle à grille apparente. Une transmission séquentielle à palettes au volant reste toutefois proposée en option.

Se prendre pour une Ferrari F40 du futur, est-ce bien raisonnable ?

Peu d’unités assemblées

Silvestri Automobili prévoit une production ultra-limitée de seulement 15 exemplaires sur trois ans -dont 13 destinés à des clients-. Le prix n’a pas été dévoilé, mais cette supercar artisanale tente sans surprise de devenir une pièce de collection pour les amateurs de conduite analogique et de mécaniques d’exception.

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