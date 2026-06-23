Wonderland 2026 : pourquoi des milliers de passionnés continuent de faire vivre le tuning

Il fut un temps où le tuning remplissait les halls du Paris Tuning Show et les couvertures des magazines spécialisés. Puis est arrivée la crise de 2008, suivie d’une longue traversée du désert. Beaucoup ont alors annoncé la fin de la personnalisation automobile. Visiblement, ils avaient parlé un peu vite.

À Lyon, Wonderland fête déjà sa cinquième édition et démontre que la passion est toujours bien vivante. Dans les immenses halls d’Eurexpo, plusieurs centaines de véhicules venus de toute l’Europe racontent une autre histoire : celle d’un univers qui a mûri, s’est professionnalisé et attire désormais des acteurs internationaux majeurs.

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Une première européenne

La meilleure illustration se trouve probablement sur le stand Liberty Walk. Le préparateur japonais, devenu une véritable référence mondiale, a fait le déplacement via sa branche européenne avec l’une des attractions du salon : une minuscule kei-car sur base d’Autozam AZ-1 transformée en réplique de Ferrari F40. Une sorte de caricature roulante, à mi-chemin entre l’hommage et le délire assumé. Le plus surprenant reste que ce projet -initialement conçu comme une simple démonstration de savoir-faire pour le Tokyo Auto Salon- est finalement entré en production face à l’enthousiasme du public.

Mais Wonderland ne se résume pas aux grands noms internationaux. L’une des surprises les plus attachantes du salon se cache du côté des anciennes gloires du tuning français. Entre les carrosseries contemporaines parfaitement lissées et les supercars dernier cri, plusieurs véhicules Parotech rappellent une époque où le chrome, les flammes et les installations audio monumentales faisaient rêver toute une génération.

Des youngtimer du tuning ?

Ces véritables capsules temporelles ont été retrouvées après plus de vingt ans d’abandon avant d’être entièrement restaurées. Une Honda Accord de 1998, une Peugeot 206 CC de 2002, une Audi S8 ou encore un Mercedes ML témoignent d’une période où les préparateurs travaillaient main dans la main avec des géants de la sono embarquée comme Sony. Plus étonnant encore, la 206 aurait même été envisagée pour apparaître dans Fast & Furious 2 avant que le projet ne soit abandonné puis repris par le géant du multimédia nippon.

Ce dialogue entre passé et présent constitue d’ailleurs l’une des grandes forces de Wonderland. Ici, les amateurs de stance côtoient les passionnés de mécanique radicale. Les propriétaires de youngtimers croisent ceux qui développent des préparations capables de rivaliser avec certaines supercar modernes.

Des projets variés

Parmi les réalisations les plus insolites figure une Volkswagen Golf IV dont la vie a pris un virage inattendu. Née avec un banal moteur TDI, elle a successivement accueilli plusieurs mécaniques avant de recevoir un V8 Audi greffé d’un système biturbo. Le genre de projet totalement irrationnel qui rappelle que le tuning reste avant tout une affaire de passion. L’international est également représenté par des amateurs venus de toute l’Europe. Une spectaculaire Citroën CX revisitée par un passionné italien attire ainsi les regards avec sa vision néo-rétro particulièrement soigné et signée « Elegance ».

Même les voitures électriques n’échappent plus à cette logique. Sur le stand MB&F, une Tesla Model 3 équipée de faux échappements intrigue les visiteurs. Derrière l’apparente absurdité du concept se cache une technologie capable de reproduire artificiellement le bruit d’un moteur thermique avec faux passages de rapports et différentes sonorités sélectionnables depuis une application. Un V8 allemand aujourd’hui, une GT-R japonaise demain : tout devient possible.

Autour des expositions, Wonderland soigne également son aspect spectaculaire. Démonstrations dynamiques, animations extérieures, et ambiance inspirée des grands rassemblements internationaux contribuent à transformer le salon en véritable festival automobile.Car c’est sans doute là que réside la réussite de Wonderland.

L’événement au plus de 25 000 visiteurs sur l’ensemble du week-end ne célèbre pas simplement la modification automobile. Il montre à quel point la culture auto continue d’évoluer. Finalement, le tuning n’a jamais disparu. Il a simplement changé de visage.