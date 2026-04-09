Lewis Hamilton fait fumer une Ferrari F40 à Tokyo pour impressionner Kim Kardashian

Lewis Hamilton a-t-il perdu la foi ? L’année dernière, beaucoup craignaient que le septuple champion du monde de Formule 1 ait perdu sa motivation. Régulièrement dominé par son jeune équipier Charles Leclerc chez Ferrari, il a connu une première saison en rouge catastrophique sans le moindre podium. Il se dit aussi qu’il a revendu beaucoup de ses voitures de sport, lui qui essaie désormais d’embrasser des causes plus « humanistes » que purement mécaniques.

Les choses se sont heureusement améliorées en ce début de saison chez Ferrari. Il est pour l’instant derrière son coéquipier Charles Leclerc au championnat, mais il a retrouvé le chemin du podium et affiche de meilleures performances. Surtout, il semble ne pas avoir perdu sa passion de l’automobile et de la conduite !

Hamilton et Kardashian en Ferrari F40 à Tokyo

Après avoir déjà visité le fameux point de rassemblement à Daikoku dans la banlieue de Tokyo avec une Nissan Skyline GT-R, Lewis Hamilton est retourné au Japon avec une machine plus compatible avec ses nouvelles fonctions : une Ferrari F40, rien que ça, dont il a généreusement fait fumer le train arrière pour le plaisir.

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Il l’a fait en compagnie de Kim Kardashian, sa nouvelle fréquentation qui trouvera sans doute moins grâce aux yeux des lecteurs de Caradisiac que la voiture qu’il conduit.

Les pilotes Ferrari sont de vrais ambassadeurs

Il y a quelques jours, c’est son coéquipier Charles Leclerc qui mettait joliment en valeur la Scuderia Ferrari à l’occasion de son mariage. Le jeune Monégasque conduisait pour l’occasion une Ferrari 250 Testa Rossa, cette magnifique voiture de course qui vaut plus de 40 millions d’euros sur le marché de la collection. Évidemment, le but n’était alors pas du tout de faire des « donuts » au volant de la voiture…