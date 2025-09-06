Un camion accroche sa Ferrari F40 puis s'échappe

Imaginez : vous circulez paisiblement au volant de votre Ferrari F40. Soudain, un camion s'approche dangereusement au point de pousser votre supercar sur le bas-côté. Une seule solution : tout faire pour éviter d'écraser dangereusement la voiture et votre personne dans le rail de sécurité. Au final, les dégâts sont matériels uniquement. Mais mauvaise nouvelle : le camion est en fuite.

Car oui, après le contact, le routier ne trouve rien de mieux que de s'échapper. Démuni, l'automobiliste aux commandes de la sportive tente la solution de l'avis de recherche sur les réseaux sociaux. Un appel à l'aide largement relayé sur la plateforme Reddit et sur les chaînes de télévision émettant outre-Atlantique et plus particulièrement en Utah.

Une F40 modifiée pour un look LM

Ne vous méprenez pas : même si la Ferrari F40 adopte un kit LM, il s'agit en réalité d'une version standard. Cela veut dire qu'elle abrite un bloc V8 de 478 chevaux pour 577 Nm de couple. Une artillerie associée à une boîte manuelle cinq rapports qui lui permet d'abattre le 0 à 100 km/h en 4,1 secondes avant d'atteindre une vitesse de pointe de 324 km/h.