Chez Ferrari on prépare une édition spéciale de la Ferrari 12Cilindri. Une version haute performance dotée d’excroissances aérodynamiques.

Célèbre par ses exploits sportifs en endurance et en Formule 1, la marque au cheval cabré produit aussi des voitures de sport de toute beauté. L’une de celles-ci est la Ferrari 12cilindri. Il s’agit d’une évocation moderne de l’emblématique Ferrari 365 GTB/4 « Daytona ». À l’instar de la Daytona née en 1968, la 12Cilindri de 2024 dispose d’un moteur V12 dépourvu de turbo.

Dotée d’un bloc V12 à aspiration naturelle, la Ferrari 12Cilindri a droit à une puissance phénoménale de 830 ch à 9 250 tr/min et de 678 Nm à 7 260 tr/mn. Cette cavalerie permet à la belle de passer de 0 à 200 km/h en 7,9 secondes et d’atteindre les 340 km/h en vitesse de pointe sur circuit. Mais a priori, toute cette débauche de puissance ne suffit pas.

La fiche technique est encore secrète

Si l’on en croit nos chasseurs de scoop qui ont croisé un prototype roulant près de Maranello, ils ont découvert une version plus performante encore que la Ferrrari « Dodici Cilindri » normale. Cette version spéciale est reconnaissable à de petites excroissances aérodynamiques sur les côtés du bouclier avant et à un becquet plus imposant à l’arrière. Pour le moment, la fiche technique de ce bolide, qui circule encore très camouflé, est encore tenue secrète. Nos chasseurs de scoop nous indiquent seulement que cette auto devrait être proposée en modèle de série à partir de l’année 2027.

Ce n’est pas la première version spéciale de la 12Cilindri

Ce n’est pas la première version spéciale de la Ferrari 12Cilindri, puisque Ferrari a lancé une version spéciale « Tailor Made » réservée au marché sud-coréen. Cette 12Cilindri « Tailor Made » se différencie par une peinture spéciale « Yoonseul » qui passe du vert au violet et est ponctuée de reflets bleutés. Mais aussi par des écussons, enjoliveurs, plaque signalétique F et le Cheval cabré de la Scuderia Ferrari qui se parent d’acrylique semi-transparent, une première chez Ferrari. Enfin, une plaque commémorative réalisée à la main installée au sein de l’habitacle porte le nom du projet en calligraphie coréenne traditionnelle. Il n’y aura rien de tout cela pour le prototype vu à Maranello près de l’usine Ferrari qui dispose d’éléments aérodynamiques rapportés. Cette auto devrait se voir dotée en plus d’un moteur V12 atmosphérique développant plus de 830 ch.