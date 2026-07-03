Si vous êtes nul, vous pourrez caler en Ferrari 12cilindri Manuale

Les boîtes manuelles, ça n’existe plus depuis longtemps chez Ferrari. Alors que Porsche ou des marques d’exception comme Pagani restent fidèles au bon vieux levier, le constructeur italien a supprimé les transmissions à trois pédales en 2012 dans sa gamme.

La 12cilindri Manuale que vous pouvez admirer dans cet article signe le grand retour de cette technologie chez Ferrari. Et pour cela, le constructeur a développé une technologie très spéciale : la voiture possède bien un (magnifique) levier de vitesses logé dans une grille et une troisième pédale à la gauche du frein. Mais cette troisième pédale n’est pas reliée mécaniquement au système d’embrayage de la boîte de vitesses, qui reste d’ailleurs la double embrayage à huit rapports de la 12cilindri normale (qu’on utilise normalement en mode manuel via les palettes).

Manuelle..Ou automatique !

Les mouvements du pied sur la pédale d’embrayage sont en fait restitués de façon numérique sur la boîte de vitesses, comme s’il existait un vrai lien physique entre les deux. Et si vous faites mal les choses, vous pourrez expérimenter des à-coups ridicules et même caler comme dans une authentique boîte de vitesses manuelle d’une Ferrari à l’ancienne. Mais pas casser le moteur ou brûler l’embrayage, Ferrari ayant tout de même installé des sécurités pour éviter ce genre de désastre.

Et lorsque vous en aurez marre de jouer, il restera possible de basculer en mode 100 % automatique en laissant la transmission gérer elle-même les rapports. Notez au passage que seuls les six premiers rapports de la boîte sont disponibles via la grille, les deux derniers (7ème et 8ème vitesses) étant réservé au mode automatique. S’il sera possible de changer la programmation de la boîte automatique en jouant sur les modes de conduite au volant, la voiture n’embarque plus les palettes au volant pour l’utiliser en mode « manuel automatisé ». En revanche, Ferrari indique qu’on pourra, en mode automatique, « présélectionner » un rapport » via le levier de vitesses.

Seulement 1 499 exemplaires

La 12cilindri Manuale, équipée de jantes spécifiques et de finitions différentes de celles de la 12cilindri normale, limitera sa production à 1 499 exemplaires. Elle coûtera certainement plus cher que les 400 000€ demandés par la 12cilindri de base. Et on rêve déjà d’entendre le bruit que fera son joli levier de vitesses au moment où il viendra cogner sur la grille lors de chaque changement de rapport, juste après avoir touché les 9 500 tours/minute du V12 atmosphérique de 830 chevaux !