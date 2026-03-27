Ferrari y est allé un peu fort sur les vitres teintées de quelques 12cilindri

On imagine assez mal acheter une Ferrari 12Cilindri pour passer inaperçu. Et pourtant, certains propriétaires américains ont reçu leur flamboyante GT avec des vitres si sombres qu’on y disparaît comme dans une limousine de chef d’État un peu paranoïaque.

Le constructeur italien a donc rappelé 80 exemplaires livrés aux États-Unis, la faute à une configuration technique erronée ayant conduit à l’installation de vitrages non conformes. Là-bas, la réglementation impose une transmission lumineuse d’au moins 70 %. Manifestement, à Maranello, quelqu’un a jugé que voir la route relevait du détail. Présentée en 2024 lors du GP de Miami, cette remplaçante de la 812 Superfast cultive pourtant l’exhibition mécanique. Long capot, inspiration Daytona, V12 atmosphérique hurlant à 9 500 tr/min : tout dans cette superbe Ferrari invite à être vu et entendu. Ironie amusante donc que de la livrer avec des vitres dignes d’un bunker roulant.

Un rappel simple pour les exemplaires concernés

Ferrari corrigera évidemment le tir sans frais. Car à plus de 330 000 € le billet d’entrée, on s’attend à mieux qu’un montage aléatoire. Côté technique, pour rappel, la Ferrari 12cilindri abat le 0 à 100 km/h en 2,9 secondes avant d’atteindre une vitesse de pointe de plus de 340 km/h. Voici en effet pourquoi il est important d’y voir clair à son volant.