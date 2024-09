Il suffit de 16 600 euros pour avoir cette Ferrari, mais vous ne pourrez pas la conduire

Dans le monde des miniatures, il existe plusieurs mondes. Il y a celles qui servent à divertir les enfants, celles qui sont à assembler à la manière des Lego Technic, puis celles qui ont une fonction purement décorative. Dans cette dernière catégorie, les sommes engagées peuvent aller loin. Très loin.

Voici par exemple la Ferrari 12Cilindri par Amalgam. Le spécialiste de la voiture miniature haut de gamme propose dans son offre depuis peu la spectaculaire italienne avec des finitions hors normes. Voyez plutôt : l'extérieur adopte avec une grande fidélité la teinte Rosso Imola tandis que l'habitacle reçoit la sellerie Blu Sterling. La perception des matières, des proportions et des reflets laissent croire à une réelle automobile, mais en plus petite.

3000 heures de développement, 300 heures d'assemblage

Pour arriver à un tel résultat, les artisans de l'entreprise passent sur chaque exemplaire plus de 300 heures. La conception de cet objet particulièrement insolite a en outre nécessité plus de 3000 heures pour les études et le développement. Un travail acharné qui donne naissance à la miniature de Ferrari 12Cilindri la plus fidèle jamais produite.

à partir de 16 600 euros

Au final, 199 unités de cette miniature "Limited Edition" seront expédiées à travers le monde. Les clients souhaitant une peinture et un habitacle différents semblables à leur 12Cilindri personnelle devront mettre la main au portefeuille de manière encore plus prononcée. La Ferrari 12Cilindri par Amalgam dans une configuration sur-mesure est effectivement affichée au tarif de 23 240 euros contre 16 600 euros pour la Limited Edition.