Une Ferrari 12Cilindri déjà crashée

Un exemplaire de la nouvelle Ferrari 12Cilindri a subi un gros crash sur une route mouillée. La sportive italienne facturée en France 395 000 € appartient à la flotte presse de la firme de Maranello.

L’incident s’est en effet produit au cours d’un événement organisé par Ferrari pour des journalistes du monde entier. Ils avaient à cette occasion l’opportunité de tester le coupé 12Cilindri sur les routes sinueuses et engageantes du Luxembourg. Plusieurs exemplaires étaient mis à disposition dont celui en question arborant la teinte dorée « Giallo Montecarlo ». La voiture tristement accidentée semble avoir heurté un talus en bordure de route sur une chaussée étroite et glissante.

Un coup dur pour Ferrari

Les clichés partagés sur le réseau social Instagram montrent que l’aile arrière droite de la 12Cilindri a subi des dommages considérables avec des déformations et des rayures prononcées. Une partie du pare-chocs arrière a été arrachée, tandis que le rétroviseur passager paraît endommagé et couvert de boue. Des pièces détachées jonchent également le sol. Bien que les dégâts à l’avant soient moins visibles, il est probable que le bouclier et l’une des jantes aient également été touchés.

Une mécanique d’exception difficile à dompter ?

Sous son capot, la Ferrari 12Cilindri dissimule un V12 atmosphérique 6.5 litres délivrant 830 chevaux pour 678 Nm de couple. Cette puissance transmise exclusivement aux roues arrière par une boîte automatique DCT à 8 rapports exige une conduite coulée surtout sur route humide.