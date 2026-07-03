On peut imaginer qu’il est beaucoup plus facile de commettre un grand excès de vitesse avec une voiture comme la Ferrari 12cilindri qu’une Dacia Sandero ou un Peugeot 3008 : avec un V12 6,5 litres de 830 chevaux sous le long capot avant, la GT italienne n’a besoin que de 7,9 secondes pour se retrouver à 200 km/h depuis l’arrêt total.

Et malheureusement pour le propriétaire d’un bel exemplaire rouge de l’auto, ces performances hors normes l’on conduit à une rencontre délicate avec des gendarmes. Pris à 200 km/h au lieu de 110 km/h sur l’autoroute A89 le 30 juin dernier alors qu’il roulait à la hauteur de la commune de Chanteix en Corrèze, il a été immédiatement intercepté par les militaires.

« On aimerait la même en bleu »

Pour le conducteur, la rétention immédiate du permis de conduire a bien évidemment été prononcée et il devra faire face à une longue suspension administrative, en plus de risquer des peines assez lourdes comme le permet désormais la loi en cas de grand excès de vitesse.

Mais cela n’empêche pas les gendarmes d’oser un trait d’humour : comme le rapportent les journalistes de La Montagne, ils se sont amusés à publier une image réalisée par intelligence artificielle montrant la Ferrari 12cilindri décorée à leurs couleurs. Avec le message suivant affiché : « nous aimerions bien avoir la même en bleu ».

Le conducteur de la Ferrari en question, qui risque la confiscation définitive de la voiture s’il en est également le propriétaire, appréciera. D’ailleurs, récemment, une BMW Série 1 saisie dans le cadre d’une affaire judiciaire a été réaffectée dans la flotte des véhicules de service de la gendarmerie nationale. Sûr qu’avec une 12cilindri, il serait encore plus difficile de fuir par rapport aux Alpine A110…