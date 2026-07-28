Cette Ferrari SF90 se trouve désormais en deux morceaux

Vingt ans après la Ferrari Enzo coupée en deux sur une route californienne, l’histoire se répète avec une SF90 Spider en Australie. Sam Gordon -investisseur immobilier et influenceur- circulait samedi matin à Mermaid Waters lorsqu’il a perdu le contrôle de son hybride de 1 000 ch avant de percuter un arbre. Le choc a été si violent que la supercar s’est littéralement coupée en deux.

Les images diffusées sur les réseaux sociaux montrent le nez de la Ferrari immobilisé sur de la pelouse, tandis que la partie arrière, son V8 biturbo, la boîte de vitesses et les éléments hybrides reposent plusieurs mètres plus loin. Une scène spectaculaire qui s’explique par l’architecture de la SF90 dont le groupe motopropulseur est fixé à la cellule centrale en carbone et aluminium conçue pour protéger les occupants lors d’un impact.

Plus de peur que de mal

Miraculeusement, Sam Gordon est sorti indemne de l’accident. Peu après, il a publié un message pour remercier Ferrari d’avoir conçu une voiture capable de lui sauver la vie malgré une violence suffisante pour la sectionner. En revanche, la SF90 semble définitivement condamnée.