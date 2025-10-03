Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Ferrari Sf90 Stradale

Voici la supercar chinoise qui s’attaquera à Ferrari, rien que ça !

Futurs modèles / Autres actu futurs modèles

Julien Bertaux

En plus de vouloir faire la nique à une certaine SF 90, la supercar de Great Wall Motor compte le faire pour deux fois moins cher.

Voici la supercar chinoise qui s’attaquera à Ferrari, rien que ça !
Les lignes de la supercar ne sont pas encore connues à ce jour. L'image ci-dessus est l'oeuvre du site Auto Home. (Crédit photo : Auto Home)

La production automobile chinoise progresse à grand pas. Maintenant que certaines marques proposent des modèles aux prestations convaincantes, souvent pour moins cher que les productions européennes, elles s’attaquent désormais aux meilleures supercars de la planète.

Le 20 septembre dernier la Yangwang U9, appartenant au groupe BYD, a battu le record de vitesse pour une voiture de série avec une pointe à 496,22 km/h. Elle pulvérise ainsi le record de la Rimac Nevera et détrône la Bugatti Chiron SuperSport 300 +, et son très respectable 490 km/h.

Quelle est donc la prochaine étape ? S’attaquer à la marque de voitures de sport la plus prestigieuse du monde, Ferrari ! Seulement, il n’est pas question d’un « simple » record ou de chiffres, le but est de proposer des prestations au moins équivalentes.

Ferrari SF90 Stradale

Cette idée (pas si) folle émane des dirigeants de Great Wall Motor qui présentera une supercar en 2026. Selon son président, Wei Jianju, elle est décrite comme la première voiture chinoise au sens strict et capable de rivaliser avec la Ferrari SF90. Pour rappel, cette dernière développe 1 000 ch, passe de 0 à 100 km/h en 2,5 secondes et peut atteindre 340 km/h en vitesse maximale. Elle doit ses chiffres à sa machine hybride dont le bloc thermique n’est autre qu’un V8 biturbo.

Deux fois moins cher

Voici pour le moment la seule image officielle de la supercar de Great Wall Motor.
Étonnamment, cette GWM serait également hybride, motorisée notamment par un V8 biturbo, et dont la puissance cumulée atteindrait 1 000 ch. Elle devrait atteindre les 100 km/h en 3,5 secondes et filer à 350 km/h. Si les performances sont très proches de l’Italienne, cette bombe chinoise sera fidèle à la tradition avec des tarifs imbattables. Pour le moment, il est question de la vendre deux fois moins cher.

Ce programme de supercar est supervisé par le département « Ultra Luxury Vehicle Business Group » de la marque. Une entité qui a recruté à l’international afin de renforcer les capacités de production et d’ingénierie.

GWM a déjà présenté le projet, mais avec une auto dissimulée sous une bâche. Le site Auto Home en a imaginé les lignes même s’il est difficile de savoir à quel point elles sont proches du modèle de série. Dans tous les cas, la teinte rouge n’est pas un hasard.

