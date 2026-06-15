Si vous commettez un grand excès de vitesse sur une autoroute française, vous aurez toutes les chances de voir une Alpine A110 apparaître dans votre rétroviseur central. Vous le savez, les gendarmes possèdent depuis quelques années des exemplaires de la sportive française pour leurs missions d’interception, même si certaines d’entre elles ont été accidentées en service.

Les équipes de la gendarmerie nationale utilisent aussi des Seat Leon Cupra de 300 chevaux, achetées avant les Alpine (une dotation qui avait fait un peu parler à l’époque car il s’agissait de machines étrangères et non françaises). En revanche, la gendarmerie nationale n’a jamais commandé de Bmw.

Une BMW M135i rejoint le parc de la gendarmerie !

Mais comme vous pouvez le voir dans la publication ci-dessous des gendarmes de Charente-Maritime, il y a bien une BMW parmi les effectifs des militaires dans cette région.

Comment ? Parce que cette voiture a été saisie dans le cadre d’un contentieux en justice et réaffectée auprès de la gendarmerie comme c’est possible depuis longtemps.

Il semble s’agir plus précisément d’une BMW M135i de la seconde génération, modèle doté d’un six cylindres en ligne turbo de 320 chevaux. Oui, on parle d’une compacte sportive plus puissante que les Alpine A110 et les Seat Leon Cupra, connue pour ses performances en ligne droite et son comportement dynamique à la pointe. Bref, d’un véhicule parfaitement adapté aux missions des gendarmes y compris pour de l’interception à haute vitesse.

Et les coûts d’entretien ?

Certes, il s’agit d’un véhicule déjà ancien qui implique des coûts d’entretiens pour être utilisé. Mais rien de rédhibitoire par rapport à une Alpine A110 même récente. Bref, attendez-vous à voir cette BMW traîner près des voies rapides en Charente-Maritime…