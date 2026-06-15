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Pourquoi les gendarmes roulent-ils dans une puissante BMW en plus des Alpine et des Seat Cupra

Dans Pratique / Autres actu pratique

Wilfried Leroux

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Vous ne rêvez pas, c’est bien une BMW Série 1 équipée de son très puissant six cylindres en ligne qui se retrouve aux couleurs de la gendarmerie française. L’Allemande va renforcer les effectifs des militaires, mais il s’agit d’un cas particulier.

Pourquoi les gendarmes roulent-ils dans une puissante BMW en plus des Alpine et des Seat Cupra
La nouvelle BMW des gendarmes de Charente-Maritime. Image : Facebook.

Si vous commettez un grand excès de vitesse sur une autoroute française, vous aurez toutes les chances de voir une Alpine A110 apparaître dans votre rétroviseur central. Vous le savez, les gendarmes possèdent depuis quelques années des exemplaires de la sportive française pour leurs missions d’interception, même si certaines d’entre elles ont été accidentées en service.

Les équipes de la gendarmerie nationale utilisent aussi des Seat Leon Cupra de 300 chevaux, achetées avant les Alpine (une dotation qui avait fait un peu parler à l’époque car il s’agissait de machines étrangères et non françaises). En revanche, la gendarmerie nationale n’a jamais commandé de Bmw.

Une BMW M135i rejoint le parc de la gendarmerie !

Mais comme vous pouvez le voir dans la publication ci-dessous des gendarmes de Charente-Maritime, il y a bien une BMW parmi les effectifs des militaires dans cette région.

Comment ? Parce que cette voiture a été saisie dans le cadre d’un contentieux en justice et réaffectée auprès de la gendarmerie comme c’est possible depuis longtemps.

Il semble s’agir plus précisément d’une BMW M135i de la seconde génération, modèle doté d’un six cylindres en ligne turbo de 320 chevaux. Oui, on parle d’une compacte sportive plus puissante que les Alpine A110 et les Seat Leon Cupra, connue pour ses performances en ligne droite et son comportement dynamique à la pointe. Bref, d’un véhicule parfaitement adapté aux missions des gendarmes y compris pour de l’interception à haute vitesse.

Et les coûts d’entretien ?

Certes, il s’agit d’un véhicule déjà ancien qui implique des coûts d’entretiens pour être utilisé. Mais rien de rédhibitoire par rapport à une Alpine A110 même récente. Bref, attendez-vous à voir cette BMW traîner près des voies rapides en Charente-Maritime…

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Fiabilité BMW Série 1 : que vaut le modèle en occasion ?

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La Série 1 (prononcez "une") fut la première "vraie" berline compacte de la marque à l’hélice (passons sur la Série 3 compacte, sur base de familiale). Une descente en gamme représentant une volonté de capter une clientèle nouvelle, plus jeune et dynamique. Challenge réussi au vu des résultats commerciaux du modèle. La Série 1 est en tout cas une des compactes les plus dynamiques du marché, d’autant que BMW lui a conservé son caractère de propulsion. Elle est équipée de motorisations qui vont de la sage 116i de 115 ch à la tonitruante version 130i de 265 ch en essence, tandis que 2 blocs officient en diesel : le 118d de 122 puis 143 ch et le 120d de 163 puis 177 ch. Beaucoup se sont plaints en début de carrière d’une finition en retrait par rapport aux standards de la marque, ce qui a progressivement été résolu par des améliorations successives. Quand à la fiabilité, elle n’amène pratiquement aucun commentaire négatif, contrairement aux prix pratiqués en occasion, très élevés.

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