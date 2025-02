Une sportive allemande d’occasion pour moins de 15 000 € ? C’est possible et le choix est vaste

Label GTI, ST, S ou OPC, elles ont toutes un point commun, celui de venir d’Outre-Rhin, le pays ou certaines portions d’autoroute n’ont aucune limite de vitesse. Après notre sélection de sportives françaises vendues sous la barre des 15 000 €, voici le deuxième volet dédié à l’Allemagne.

Si la présence de Ford peut être débattue, puisque son origine vient des États-Unis, le développement de la plupart des modèles européens a lieu (ou avait lieu) en Allemagne. De plus, la mise au point de leur châssis n’a rien à envier aux meilleures sportives, et surpasse une Golf GTI. Très représentée dans les annonces, cette dernière n’est pas seule et vous pourrez aussi vous reporter vers Audi ou Opel.

En revanche, les BMW badgées Motorsport sont bien trop chères pour figurer dans notre sujet. Mais à n’en pas douter, un modèle six cylindres non M peut déjà donner le sourire. Pouvoir s’offrir une auto plaisante et amenée à disparaître n’a pas de prix, enfin si, mais tellement raisonnable…

Par rapport à la précédente génération, cette S3 va nettement plus loin. Si sa transmission est toujours répartie sur les quatre roues, le comportement routier est bien plus plaisant et efficace. Sous le capot, elle peut compter sur son 2.0 TFSI fort de 265 ch pour catapulter cette luxueuse berline à 100 km/h en seulement 5,7 secondes. Bien sûr, elle n’a pas l’aura de la RS3, mais elle est nettement plus accessible.

À partir de 13 500 € (de 2006 et 170 000 km)

La pièce maîtresse de cette berline est sans aucun doute son six cylindres atmosphérique de 265 ch. Bourré de couple à bas régime et rageur dans les tours, il donne tout le sel à cette auto et flatte les oreilles de son conducteur en permanence. De plus, cette Série 1 un peu à l’ancienne profite d’une architecture propulsion et de trains roulants de qualité. Et pour ne rien gâcher, la fiabilité est au rendez-vous.

À partir de 9 000 € (2006 et 240 000 km)

Couleur vive, boucliers spécifiques, jantes de 17 pouces et siège Recaro au maintien parfait, la Fiesta en fait-elle trop ? C’est à l’appréciation de chacun, mais elle fait l’unanimité volant en main. Au prix d’un confort ferme, le comportement est d’une grande rigueur, aidé par un train avant incisif et un train arrière que l’on aurait aimé encore plus coopératif. Quant à son moteur, les 182 ch (voire 197 ch grâce à l’overboost) qu’il développe suffisent amplement.

À partir de 11 000 € (de 2013 et 135 000 km)

Elle n’est peut-être pas la plus aiguisée de la bande sur la route, mais on lui pardonne une fois le moteur en route. Sous le capot, se niche un 2.5 cinq cylindres de 225 ch à la sonorité typique de ce type d’architecture. Fort en couple et rond dans son fonctionnement, l’agrément mécanique est au rendez-vous, au prix d’un appétit certain. Enfin, son habitabilité et son équipement généreux en font un bon compagnon au quotidien.

À partir de 7 000 € (de 2007 et 180 000 km)

Ce qu’elle a perdu en moteur, elle l’a gagné en comportement. Le cinq cylindres n’est plus, à la place le quatre cylindres de 250 ch est moins mélodieux, mais ne manque de ressource. Côté châssis, elle n’est pas au niveau d’une Renault Mégane RS, d’autant qu’elle ne profite pas d’autobloquant. Toutefois, son comportement reste très équilibré et elle ne rechigne pas à pivoter du train arrière en s’aidant du frein. Côté freinage justement, cette Focus est plutôt une bonne élève.

À partir de 12 500 € (2015 et 150 000 km)

Elle n’est pas la plus connue du segment, pourtant cette Opel ne manque pas d’allure et affiche clairement ses prétentions sportives. Sous le capot, le moteur est pour le moins explosif avec 280 ch, ce qui ne rend pas superflue la présence d’un autobloquant. Seulement, les trains roulants manquent de précision, avec un train avant un peu paresseux et un train arrière peu coopératif. A défaut d’être réellement amusante à mener, cette OPC est efficace.

À partir de 14 500 € (2012 et 145 000 km)

La Golf GTi reste une valeur sûre, à condition de ne pas chercher la sportivité à tout prix. Ce qu’elle distille le mieux, c’est le compromis entre l’efficacité et un certain confort au quotidien. Son moteur 2.0 turbo de 200 ch allie une belle santé et une grande souplesse d’utilisation, en adéquation avec un comportement efficace, mais peu joueur. À noter que les premiers prix affichent de gros kilométrages et les modifications ne sont pas rares.

À partir de 6 500 € (de 2005 et 225 000 km)

La recette du compromis reste inchangée. Le moteur gagne dix chevaux et profite toujours d’un couple constant dès 1 750 tr/min, gage de bonnes reprises. Tout en se voulant performante, avec notamment la transmission à double embrayage DSG, son but n’est pas d’être la meilleure sur circuit. Elle veut avant tout rassurer son conducteur tout en lui procurant du plaisir. Comme pour la cinquième génération, les exemplaires à fort kilométrage et non d’origine sont assez présents.

À partir de 11 500 € (de 2011 et 190 000 km)

Tous les ingrédients sont conservés, pour un résultat qui privilégie toujours le compromis. La puissance grimpe à 220 ch (230 ch en Performance), cette auto n’a donc aucun mal à tenir un rythme élevé. Côté comportement, c’est l’équilibre et la sécurité qui prime, ce qui en fait une auto sûre, mais peu fun avec un train avant un peu paresseux. À noter que la Performance profite d’un autobloquant électronique efficace sur route, mais qui avoue ses limites en conduite réellement sportive. Il est possible de s’offrir des versions plus aiguisées comme la Clubsport ou la TCR, à condition de faire un effort financier.

À partir de 15 000 € (de 2014 et 160 000 km)

Si la taille de son moteur peut faire sourire (1.4 l), cette fourmi énervée ne revendique pas moins de 180 ch. Un chiffre respectable dans la catégorie qui lui assure une santé de fer tout en se montrant très agréable grâce à son élasticité. Comme pour la Golf, la Polo n’est pas un outil aussi affûté qu’une Renault Clio RS, mais elle sait à merveille cultiver l’art du compromis. À ce jeu, elle fait partie des meilleures.

À partir de 10 000 € (de 2011 et 130 000 km)

Et aussi

Nous ne les avons pas oubliés, mais elles sont un peu tombées aux oubliettes à cause de leur faible diffusion, ce qui en fait inévitablement des modèles peu évidents à dénicher. Il y a bien sûr la Corsa OPC, dont le train avant a quelques difficultés à digérer la fougue de son petit 1.6 turbo délivrant 192 ch. Avec un budget de 6 000 €, un exemplaire de 2009 et 170 000 km s’offre à vous. Une catégorie au-dessus, l’Astra III OPC propose également une recette épicée grâce à ses 240 ch, également destinés au train avant. Il faut compter 9 000 € pour dénicher un modèle de 2006 avec 145 000 km au compteur. Encore plus confidentielle, la Smart Forfour Brabus peut compter sur son 1.5 turbo de 177 ch pour offrir de belles sensations. Une enveloppe de 6 000 € minimum, pour un modèle de 2005 et 145 000 km au compteur, est nécessaire.

En mettant un peu plus la main à la poche

Notre sélection ne comprend que les sportives démarrant en dessous des 15 000 € sur le marché. Seulement, si vous pouvez y mettre davantage, une Ford Fiesta IV ST motorisée par le trois cylindres de 200 ch est un très bon choix tout en offrant un meilleur confort que la génération précédente, à partir de 16 000 €. Pour 1 000 € supplémentaires, vous trouverez la sixième génération de Volkswagen Polo GTi, une auto loin d’être radicale, mais performante grâce à ses 200 ch. Du côté d’Audi, une petite S1 et ses 231 ch débute à 18 000 €, et la RS3, au son mythique et envoûtant de son moteur cinq cylindres fort de 340 ch, s’offre à vous dès 23 000 €. En revanche, les compteurs approchent les 200 000 km.