Une véritable sportive française d'occasion pour moins de 15 000 € ? C'est possible et vous avez du choix

Si les Allemandes sont réputées pour leurs motorisations puissantes et souvent généreuses en cylindrée, les Françaises ont également des atouts. Les moteurs ne figurent pas toujours parmi les plus pétillants, mais la qualité de leurs trains roulants est souvent citée en exemple. Les logos RS ou GTi sont rarement là pour faire de la figuration avec à la clé un réel plaisir au volant. Plusieurs générations de bombinettes se sont succédées et les modèles sont nombreux.

Les exemplaires de notre sélection sont classés par prix « à partir de ». Cela signifie qu’il s’agit du montant de départ pour se les offrir avec les éventuelles mises à jour que cela comprend. Certains revêtements ou tissus peuvent montrer des signes de fatigue et les kilométrages sont souvent élevés. Toutefois, nous avons écarté les exemplaires modifiés ou nécessitant des réparations.

En augmentant votre budget, les exemplaires sélectionnés seront moins kilométrés et afficheront une meilleure présentation. Une version limitée ou plus performante est également envisageable. Ceci reste une base et un état des lieux du marché pour qui recherche une sportive française polyvalente sans casser sa tirelire.

Certains ne la considèrent pas comme une véritable sportive. Il est vrai que son moteur 2.0 de seulement 137 ch n’est pas un foudre de guerre, mais son fonctionnement reste plaisant. C’est davantage côté châssis que cette S16 a des atouts à faire valoir. Direction précise et communicative, train avant accrocheur, train arrière particulièrement coopératif, son comportement est réellement plaisant d’autant que le poids reste contenu. Tout en étant plus sage, elle est une digne héritière de la 205 GTi.

À partir de 5 000 € (de 1999 et 180 000 km)

Retrouvez les annonces de Peugeot 206 S16 sur La Centrale

Comme la Peugeot 206 S16, la Saxo VTS est une sportive à l’ancienne : peu puissante, mais légère et vive. Le moteur de 120 ch, rageur à partir de 4 000 tr/min, ne rechigne pas à atteindre les 7 000 tr. La direction hydraulique se révèle précise, aidée par un train avant au grip important alors que l’arrière enroule à la demande. Cette petite auto procure beaucoup de plaisir sans atteindre des vitesses folles, le combo gagnant. Plutôt recherché et rare, un très bel exemplaire peut atteindre 14 000 € !

À partir de 8 000 € (de 2003 et 200 000 km)

Ne vous laissez pas avoir par ses lignes banales et ses caractéristiques de petite familiale, la Xsara VTS cache un tempérament endiablé. Son moteur de 167 ch n’a aucun mal à emmener les 1 190 kg de l’auto, tant que l’on se situe au-delà des 4 000 tr/min. Comme sa petite sœur, la Saxo, son châssis est largement à la hauteur, même si le train arrière peut se révéler un peu trop vif sur chaussée mouillée. Une très bonne réactivité au volant reste indispensable. Très peu diffusée, cette auto est peu visible dans les annonces.

À partir de 8 800 € (de 2003 et 150 000 km)

Retrouvez les annonces de Citroën Xsara VTS sur La Centrale

Jugée un peu trop faible, la S16 ne peut faire le poids face à la Clio RS. C’est pourquoi Peugeot sort l’artillerie lourde avec 177 ch sous le capot. Elle chausse également de belles jantes de 17 pouces et englobe son pilote dans de magnifiques sièges baquets. Bien sûr, les performances sont au rendez-vous et l’efficacité du châssis est au diapason. Toutefois, elle perd quelque peu le caractère « sale gosse » de la S16. Le mieux peut parfois être l’ennemi du bien…

À partir de 9 000 € (de 2004 et 190 000 km)

Retrouvez les annonces de Peugeot 206 RC sur La Centrale

On ne présente plus cette Clio II RS, qui a connu le succès et dont la cote augmente doucement, mais sûrement. Sous son allure chic, elle cache tout simplement le moteur le plus puissant de la catégorie lors de sa sortie. Cette petite auto est une sportive accomplie : performante, efficace, très plaisante à conduire tout en étant largement vivable au quotidien. La déclinaison de 182 ch est encore plus désirable, mais il faut compter au minimum 2 000 € supplémentaires.

À partir de 9 000 € (de 2001 et 185 000 km)

Retrouvez les annonces de Renault Clio II RS sur La Centrale



Grâce à son bouclier grand ouvert, ses ailes larges et son diffuseur arrière, cette Clio est pour le moins athlétique. Seulement, elle a moins convaincu puisque ses 200 ch doivent déplacer 170 kg supplémentaires. Les performances sont toutefois au rendez-vous, mais la petite gagne surtout en comportement. Les trains roulants se révèlent d’une grande efficacité, laissant l’ancienne génération loin derrière sur ce point. À noter que la version de 203 ch est plus convaincante côté moteur, mais elle est aussi plus chère.

À partir de 9 000 € (de 2006 et 210 000 km)

Retrouvez les annonces de Renault Clio III RS sur La Centrale

Avec la Mégane, on passe allègrement les 200 ch, exactement 225 grâce à l’ajout d’un turbo. Les performances sont à l’avenant, notamment les accélérations et les reprises. À sa sortie, la direction et l’amortissement ne convainquent pas, mais Renault fait le nécessaire avec la version restylée. Disponible en trois ou cinq portes, la Mégane II RS a connu de nombreuses déclinaisons privilégiant la sportivité : R26, R26-R, Trophy… Très convaincantes à conduire, elles sont aussi plus rares et plus chères, souvent au-delà de 20 000 €.

À partir de 9 500 € (de 2007 et 200 000 km)

Retrouvez les annonces de Renault Mégane II RS sur La Centrale

Tout en étant la sœur jumelle de la Saxo VTS, la 106 S16 s’affiche à des prix un peu plus élevés. Pourtant, ces deux sportives partagent la même caisse légère, le même moteur pétillant et profitent toutes deux de trains roulants aiguisés. Et pour ne rien gâcher, elles sont endurantes. Il reste que la 106 profite d’une face avant davantage expressive. Comme pour la Saxo, les exemplaires ne courent pas les rues.

À partir de 9 500 € (de 2001 et 190 000 km)

Retrouvez les annonces de Peugeot 106 S16 sur La Centrale



Elle est en passe d’intégrer le monde de la collection, mais cette sage berline a encore de beaux restes. Jugée un peu trop sage à ses débuts, notamment en ayant la lourde tâche de remplacer la 309 GTi 16, la 306 gagne ensuite un moteur revu de 167 ch, nettement plus vivant et associé à une boîte à six rapports. Une mise à jour qu’elle reçoit en octobre 1996, peu de temps avant le restylage. Comme sa cousine, la Xsara VTS, la 306 profite d’un châssis aux petits oignons qui la rend très agréable à mener, notamment sur les petites routes.

A partir de 9 500 € (de 1999 à 215 000 km)



Avec cette 208 GTi, on entre clairement dans la modernité, comme en témoigne son moteur « downsizing ». Une mécanique qui n’a pas bonne réputation à cause des soucis de chaîne de distribution. Pourtant, cette auto est particulièrement vivante, profite d’une belle agilité et de performances intéressantes. La version by Peugeot Sport est plus légère, plus puissante et plus affûtée côté châssis, mais elle est rare et nécessite une mise de départ de 15 000 €.

À partir de 9 500 € (de 2013 et 9 500 €)

Retrouvez les annonces de Peugeot 208 GTi sur La Centrale

Dire que la DS3 Racing se remarque de loin. Déjà repérable en « civile », la DS3 s’habille ici de grandes jantes de 18 pouces, d'une grande bouche et de couleurs vives. L’intérieur est un peu plus classique, mais ne manque pas de style et les sièges baquets enveloppent parfaitement le corps. Si ce n’est pas la plus communicative du lot, en raison d’une direction manquant de ressenti, la santé de son moteur est convaincante. Comme pour la 208 GTi, son moteur n’est pas parfait côté chaîne de distribution. À noter qu'elle est devenue Performante sous la marque DS à partir de 2016.

À partir de 9 800 € (de 2012 et 140 000 km)

Retrouvez les annonces de Citroën DS3 Racing sur La Centrale

Avec cette nouvelle génération de Mégane II, Renault sort un véritable « outil », une auto qui met tout le monde d’accord et qui survole la concurrence. Une telle référence se ressent sur les prix en occasion, plutôt élevés, d’autant que la Mégane IV RS n’a pas autant convaincu. Elle offre ainsi des qualités routières au-dessus du lot quelle que soit la version choisie. Évidemment, la Cup est à privilégier et ceux qui ont un budget plus solide peuvent se tourner vers les Trophy et Trophy R, plus légères, plus puissantes et plus rares. Ces deux versions sont d’ores et déjà des collectors.

À partir de 14 500 € (de 2010 et 170 000 km)

Retrouvez les annonces de Renault Mégane III RS sur La Centrale

Les exemplaires sont rares à ce tarif, mais existent. Très légère avec un peu plus de 1 200 kg à emmener, le moteur de 270 ch n’a aucun mal à s’exprimer, d’autant que le différentiel Torsen veille au grain en sortie de virage. On peut lui reprocher un son moteur peu agréable et un train peu joueur, mais cette 308 est une vraie voiture plaisir, performante, polyvalente et relativement discrète. En ajoutant quelques milliers d’euros supplémentaires, les kilométrages seront moins élevés. Au final, elle propose un rapport prix/performances rare sur le segment.

À partir de 14 900 € (de 2016 et 160 000 km)

Retrouvez les annonces de Peugeot 308 GTi sur La Centrale

Quelques conseils avant de se lancer

Clairement, le choix ne manque pas pour ceux qui veulent se faire plaisir sans sacrifier ses déplacements quotidiens. Toutefois, ce type de voiture nécessite des vérifications encore plus poussées. S’il n’est pas toujours facile d’obtenir un historique des factures pour des autos qui ont plusieurs années, il faut lister au maximum les factures.

Un remplacement de l’huile en temps et en heure est indispensable, notamment pour les moteurs turbo. L’embrayage ne doit pas montrer de signe de fatigue et soyez attentif au moindre bruit. Les trains roulants sont souvent mis à rude épreuve et n’hésitez pas non plus à effectuer plusieurs freinages appuyés pour s’assurer du bon fonctionnement du système. Il reste enfin une partie subjective, la véracité des dires du vendeur et la confiance que vous lui accordez.