Un être humain adore les haricots géants BMW au point d'en mettre sur sa Série 1 cinq portes de première génération

Greffer à sa voiture standard des attributs de la déclinaison sportive pour lui donner un look plus musclé n'a rien de nouveau. Cela dit, l'exercice devient beaucoup plus périlleux lorsque la modification traverse à la fois les générations, les gammes et les versions.

Nos confrères de la publication américaine Carscoops ont dégoté sur les internets une BMW Série 1 E87 très spéciale. La berline compacte disponible dans les annonces du site Cartanzania affiche une teinte gris métal assez ordinaire contrairement à ce que son propriétaire a trouvé bon d'installer en guise de bouclier.

Des harictos massifs

Un rapide coup d'oeil sur les images de l'annonce dévoile un pare-chocs avec d'énormes haricots. Une touche esthétique adoptée par les sportives badgées M actuellement commercialisées via le catalogue de la firme munichoise.

Des amateurs du genre ?

Il est assez peu risqué de trouver le résultat peu convaincant. Les lignes de la voiture de la voiture ne se marient pas du tout à cet élément. Pour enfoncer le clou, les ajustements avec le capot et les ailes montrent un montage peu soigné. Convaincu quand même ? Rendez-vous sur le site de l'annonce.