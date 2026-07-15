Vous le savez, les gendarmes utilisent désormais les Alpine A110 pour remplir leurs missions d’interception rapide sur les voies rapides de France. Une commande de 26 Alpine A110 avait été faite en 2021 pour remplacer les anciens véhicules dédiés à ce genre de mission (des Subaru dans les années 2000, puis des Renault Mégane RS de la troisième génération), aux côtés de quelques Seat Leon Cupra commandées juste avant les voitures de sport.

Depuis leur mise en service, hélas, on a dénombré de nombreux accidents provoqués par les gendarmes en utilisant ces Alpine. L’une d’entre elles a terminé sur le toit, une autre a terminé dans un rail alors qu’elle était lancée à la poursuite d’une voiture et on compte au moins quatre exemplaires abimés en service.

L’A110 pose à Gordes

Dans le Sud, en tout cas, la Gendarmerie du Vaucluse célèbre à sa façon la jolie voiture de sport. Elle vient de publier une vidéo montrant son A110 garée à un très bel endroit du village de Gordes, surplombant une vue extraordinaire sur la région.

Ils l’ont filmée avec un drone et veulent en faire profiter tout le monde : « On a décidé de vous faire rêver… direction l’un des plus beaux villages de France. Cette fois, notre Alpine fait escale à Gordes, entre patrimoine, pierre blonde et panorama exceptionnel », peut-on lire en commentaire de cette vidéo publiée sur leur page Facebook.

Elle n’est plus produite

Rappelons au passage que l’A110 de seconde génération vient d’en terminer avec sa production à l’usine de Dieppe. Elle a frôlé les 30 000 exemplaires fabriqués depuis 2017 et sera remplacée, l’année prochaine, par une toute nouvelle génération 100 % électrique de l’A110. Pas sûr que celle-là ne convienne aux gendarmes, d’ailleurs !