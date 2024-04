Décidemment, les Alpine A110 de la gendarmerie nationale ont la vie dure. Alors que les militaires ne cessent d’appeler les automobilistes français sur les réseaux sociaux à ne pas prendre de risques sur la route en respectant scrupuleusement les limitations de vitesse, ils ont été eux-mêmes pris à plusieurs reprises dans des accidents de la circulation avec leurs nouvelles voitures de sport d’intervention. A trois reprises très exactement avec trois exemplaires différents depuis leur mise en service, dont au moins une fois aux torts exclusifs du gendarme au volant qui a perdu le contrôle de son auto tout seul alors qu’il s’était lancé à la poursuite d’une autre voiture.

Mais que s'est-il passé sur cette Alpine des gendarmes ? (vidéo)

Et de quatre. Dans une vidéo publiée sur la page Facebook de la Sotizerie, un nouvel exemplaire de la voiture de sport des gendarmes se retrouve dans une posture fâcheuse. Elle est totalement détruite à l’avant et a semble-t-il percuté une Audi S3 noire également filmée dans la vidéo, moins lourdement abimée. Filmée à la sortie d’un péage, la séquence ne permet pas d’expliquer ce qui s’est passé. Les gendarmes ont-ils oublié de freiner ou l’Audi a-t-elle reculé dans leur auto ? « Je vais me faire n***** par maman », peut-on entendre de la voix d’un enfant dans cette même vidéo. « Ah ça a coffré », constate un autre témoin de la scène.

A qui la faute ?

Impossible de savoir, à la vue de cette vidéo, qui est à blâmer dans cet accident. Mais ça fait donc déjà quatre Alpine A110 des gendarmes détruites depuis le début. Pour rappel, la flotte des militaires comptait 26 exemplaires avant ces accidents. On ignore lesquels ont pu être réparés depuis.