Hier, Alpine officialisait la fin de carrière de l’A110 de seconde génération. Finalement écoulée à 28 701 unités en comptant toutes les versions produites depuis la fin de l’année 2017, elle fait monter le compteur total de l’A110 à plus de 35 000 exemplaires en ajoutant la première génération commercialisée entre 1969 et 1977.

Vous le savez, elle sera remplacée dès l’année prochaine par un modèle 100% électrique, inaugurant une nouvelle plateforme à hautes performances (avec une technologie à 800 volts). Et comme annoncé il y a quelques jours, cette A110 de troisième génération se montrera pour la première fois au Festival of Speed de Goodwood la semaine prochaine en Angleterre, via un prototype de développement.

L’A110 Future ressemble beaucoup à l’A110 de seconde génération

Comme vous pouvez le voir, ce prototype de l’A110 de troisième génération ressemble beaucoup à l’A110 qui vient d’en finir avec sa commercialisation. Elle paraît plus musclée et large, mais elle conserve les fameux quatre phares à l’avant contrairement au SUV A390 et garde aussi la silhouette si particulière de la « berlinette » française.

« L'Alpine Performance Platform a été développée pour relever, sans compromis, tous les défis techniques liés à la création d'une véritable sportive électrique. Son architecture avancée en aluminium offre la réactivité dynamique qui caractérise Alpine. Deux packs de batteries sont positionnés afin de respecter la répartition des masses 40/60 % avant/arrière propre à une véritable voiture de sport, avec une technologie « cell-to-pack » 800 V et des cellules à haute densité énergétique pour réduire le poids et les temps de recharge. Un nouvel « e-axle » arrière à deux moteurs électriques intégrés 3-en-1, doté d'un onduleur SiC, délivre un couple exceptionnel, des performances élevées et un contrôle ultra rapide, tandis que des suspensions entièrement en aluminium ainsi que de nouveaux systèmes intégrés de freinage et de direction complètent l'ensemble », rappelle le communiqué.

Elle roulera tous les jours à Goodwood

Alpine précise que l’A110 Future roulera tous les jours au Festival of Speed de Goodwood, du 9 au 12 juillet. Reste à voir si son pilote osera la mettre en glisse sur le parcours de la montée !

De ce que l’on sait, l’A110 de troisième génération devrait développer environ 500 chevaux et peser environ 1,5 tonne sur la balance. Sa version définitive sera dévoilée dans quelques mois.