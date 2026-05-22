Le segment des véhicules électriques premium voit s’affronter deux nouvelles propositions tricolores aux philosophies bien distinctes : la DS N°8 et l’Alpine A390. Positionnés sur le marché des crossovers haut de gamme sous la barre des 70 000 €, ces deux modèles proposent une vision différentes du haut de gamme. D'un côté, le grand crossover de DS Automobiles mise sur l'élégance statutaire, le confort de roulement et une autonomie maximale pour convaincre les gros rouleurs et les familles en quête d'espace. De l'autre, l'Alpine A390 privilégie une allure de coupé surélevé et un tempérament dynamique affirmé, s'adressant en priorité aux amateurs de sensations fortes et de technologie embarquée.

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Deux philosophies, mais un public qui sera majoritairement professionnel. Et bon point d’emblée, les deux rivales sont fabriquées en Europe (Italie pour la DS N°8 et France pour l’A90), ce qui leur permet d’être éligibles à l’éco-score. Un paramètre important pour séduire les pros.

La N°8 casse les codes du SUV traditionnel. Avec sa silhouette de "SUV coupé", elle impose un style fort qui ne laisse personne indifférent. C'est une voiture de "détails" : les arêtes saillantes, les feux perçants ou encore les galbes de carrosserie. DS ne veut ressembler à personne et ça fonctionne.

Face à elle, l’Alpine A390 (4,61 m) joue une partition tout aussi compacte et agressive. Si la filiation avec le coupé A110 est subtile (montant C, lunette arrière bombée), elle se distingue par une signature lumineuse triangulaire inédite et une lame spectaculaire traversant le capot. Là où la DS cherche l’élégance statutaire, l’Alpine revendique une allure sportive.

Vie à bord : savoir-faire artisanal vs héritage "sport-chic"

À l'intérieur, la DS N°8 célèbre l'art de vivre à la française : cuir surpiqué de grande facture, inserts en aluminium travaillés et une insonorisation de premier ordre grâce au vitrage feuilleté de série. C’est réussi, l’atmosphère à bord n’a rien à envier aux concurrentes premium. MAIS, c’est dans le détail que la N°8 pêche : les plastiques bas de gamme des contreportes, l’assistant personnel ChatGPT aux fraises et surtout, surtout, le système multimédia du groupe Stellantis totalement dépassé. L’écran multimédia d’une Clio s’avère bien plus performant.

L’Alpine A390 propose une ambiance radicalement différente, plus techno et sportive. Si la structure de la planche de bord est très proche de celle d'un Scénic, Alpine a tout de même soigné la finition avec du cuir et de l’alcantara en abondance. Mais dans le détail (les comodos, la désactivation des aides à la conduite ou encore la clé), c’est un Scénic.

Deux styles, deux usages

L’A390 profite en tout cas d’un système multimédia bien plus performant que celui de DS avec des services Google intégrés et un planificateur de trajet offrant un calcul d’itinéraire précis et une bonne recherche des bornes de recharge. On note en tout cas que les deux marques mettent en avant des fournisseurs français, et notamment pour la sono avec d’un côté Focal chez DS et Devialet pour Alpine.

La DS8 met à profit sa longueur pour offrir davantage de place aux passagers à l’arrière. L’espace aux jambes est vraiment excellent pour deux adultes, même si la garde au toit peut s’avérer un peu juste au-delà d’1,80 m. Le coffre est plus hospitalier, avec un volume de 620 litres.

Plus courte d’une vingtaine de centimètres, l’Alpine A390 s’avère en toute logique moins spacieuse à l’arrière. Deux adultes mesurant plus d'1,80 m y seront à l'étroit. Le coffre (532 litres) reste suffisamment dimensionné pour répondre aux besoins d’une famille. Dans les deux cas, il n’y a pas de rangement additionnel sous le capot pour ranger les câbles de recharge.