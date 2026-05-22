Alpine A390 vs DS N°8 : le sursaut d'orgueil du haut de gamme Français

4. Les fiches techniques respectives
Les chiffres clés
|Alpine A390 400 GT 89 KWH
|Ds N°8 245 FWD LONG RANGE PALLAS 97.2 KWH
|Généralités
|Finition
|GT
|PALLAS
|Date de commercialisation
|04/11/2025
|01/02/2025
|Garantie pièce et main d'œuvre : en km
|100 000 km
|Kilométrage illimité
|Garantie pièces et main d'œuvre : en mois
|36 mois
|24 mois
|Dimensions
|Longueur
|4,61 m
|4,82 m
|Largeur sans rétros
|2,05 m
|1,90 m
|Hauteur
|1,52 m
|1,58 m
|Empattement
|2,70 m
|2,90 m
|Volume de coffre mini
|532 L
|580 L
|Volume de coffre maxi
|1 643 L
|1 553 L
|Nombre de portes
|5
|5
|Nombre de places assises
|5
|5
|Poids à vide
|2 199 Kg
|2 180 Kg
|Caractéristiques moteur
|Motorisation
|Electrique
|Electrique
|Puissance fiscale
|14 CV
|7 CV
|Couple
|661 Nm
|343 Nm
|Puissance moteur
|400 ch|trs/min
|245 ch|trs/min
|Autonomie en électrique combinée
|--
|710 km
|Capacité batterie
|89 kWh
|97,20 kWh
|Type batterie
|Lithium-ion Li
|Lithium-ion Li
|Performances / consommation
|Vitesse maximum
|200 km/h
|190 km/h
|Accélération de 0 à 100 km/h
|4.8 s
|7.8 s
|Emissions de CO2
|0 g/km (wltp)
|0 g/km (wltp)
|Bonus malus max
|ZERO
|ZERO
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