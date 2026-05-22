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Alpine A390 vs DS N°8 : le sursaut d'orgueil du haut de gamme Français

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alexandre Bataille

9  

4. Les fiches techniques respectives

 

Alpine A390 vs DS N°8 : le sursaut d'orgueil du haut de gamme Français

 

Les chiffres clés

Alpine A390 400 GT 89 KWH Ds N°8 245 FWD LONG RANGE PALLAS 97.2 KWH
Généralités    
Finition GT PALLAS
Date de commercialisation 04/11/2025 01/02/2025
Garantie pièce et main d'œuvre : en km 100 000 km Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 36 mois 24 mois
Dimensions    
Longueur 4,61 m 4,82 m
Largeur sans rétros 2,05 m 1,90 m
Hauteur 1,52 m 1,58 m
Empattement 2,70 m 2,90 m
Volume de coffre mini 532 L 580 L
Volume de coffre maxi 1 643 L 1 553 L
Nombre de portes 5 5
Nombre de places assises 5 5
Poids à vide 2 199 Kg 2 180 Kg
Caractéristiques moteur    
Motorisation Electrique Electrique
Puissance fiscale 14 CV 7 CV
Couple 661 Nm 343 Nm
Puissance moteur 400 ch|trs/min 245 ch|trs/min
Autonomie en électrique combinée -- 710 km
Capacité batterie 89 kWh 97,20 kWh
Type batterie Lithium-ion Li Lithium-ion Li
Performances / consommation    
Vitesse maximum 200 km/h 190 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 4.8 s 7.8 s
Emissions de CO2 0 g/km (wltp) 0 g/km (wltp)
Bonus malus max ZERO ZERO
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